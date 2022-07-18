Самый дешевый электромобиль Renault получил премиальную версию (фото)

Dongfeng Nano Box — более роскошный вариант бюджетного электрокара Renault City K-ZE. Кроссовер за $9700 получил улучшенную отделку салона, а его оснащение включает цифровую приборку и навигацию с голосовым управлением.

Новый Dongfeng Nano Box рассекречен на первых фото. Компактный электромобиль поступит в продажу с конца лета по цене от 65 700 до 71 700 юаней ($9700 – 10 600). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

[ + – ] В салоне улучшена отделка и установлен цифровой щиток приборов Фото: CarNewsChina

Dongfeng Nano Box является не самостоятельной разработкой, а фактически лицензионной копией Renault City K-ZE – самого доступного электрокара французской марки. Это не первый клон модели – в Европе также продается ее собрат Dacia Spring.

Однако если Renault и Dacia позиционируют свои модели, как бюджетные, то электромобиль Dongfeng Nano Box постарались сделать роскошнее и премиальнее. При этом его цена осталась на уровне собратьев.

[ + – ] Комплектация включает камеру заднего вида и навигацию с голосовым управлением Фото: CarNewsChina

В салоне существенно улучшили отделку, установили новые руль и переднюю панель. Появились цифровой щиток приборов и большой 10-дюймовый сенсорный дисплей. Комплектацию расширили кондиционер, камера заднего вида, парктроник и спутниковая навигация с голосовым управлением.

Дизайн Dongfeng Nano Box также изменен – у кроссовера новая передняя часть с двухэтажной светодиодной оптикой. Сзади же электрокар не изменился.

Важно

Младший брат Kangoo: Renault показали практичный внедорожный фургон за $13 500 (фото)

Силовая установка Renault City K-ZE также не претерпела изменений. Электрокроссовер оснащен мотором мощностью 44 л. с. и батареей емкостью 27,2 кВт∙ч. Он может развить 100 км/ч и обладает запасом хода в 230 км. Зарядка в домашних условиях занимает 4 часа, а от быстрой станции – около 50 минут.

Ранее Фокус сообщал, что Renault готовят электромобиль за 20 тысяч евро с запасом хода в 400 км.