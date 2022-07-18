Найдешевший електромобіль Renault отримав преміальну версію (фото)

Dongfeng Nano Box — найбільш розкішний варіант бюджетного електрокара Renault City K-ZE. Кросовер за $9 700 отримав покращене оздоблення салону, а його оснащення враховує цифрову приладку та навігацію з голосовим керуванням.

Новий Dongfeng Nano Box розсекречено на перших фото. Компактний електромобіль надійде у продаж із кінця літа за ціною від 65 700 до 71 700 юанів ($9 700 — 10 600). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

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[ + – ] У салоні покращено оздоблення і встановлено цифровий щиток приладів Фото: CarNewsChina

Dongfeng Nano Box є не самостійною розробкою, а фактично ліцензійною копією Renault City K-ZE — найдоступнішого електрокара французької марки. Це не перший клон моделі — у Європі також продається її побратим Dacia Spring.

Однак якщо Renault і Dacia позиціонують свої моделі, як бюджетні, то електромобіль Dongfeng Nano Box постаралися зробити більш розкішним і преміальним. При цьому ціна залишилася на рівні побратимів.

[ + – ] Комплектація враховує камеру заднього виду та навігацію з голосовим керуванням Фото: CarNewsChina

У салоні суттєво покращили обробку, встановили нові кермо та передню панель. З'явилися цифровий щиток приладів і великий 10-дюймовий сенсорний дисплей. Комплектацію розширили кондиціонер, камера заднього виду, парктронік і супутникова навігація з голосовим керуванням.

Дизайн Dongfeng Nano Box також змінено — у кросовера нова передня частина з двоповерховою світлодіодною оптикою. Ззаду електрокар не змінився.

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Силова установка Renault City K-ZE також не зазнала змін. Електрокросовер оснащений двигуном потужністю 44 к. с. і батареєю ємністю 27,2 кВт∙год. Він може розвинути 100 км/год і має запас ходу 230 км. Заряджання в домашніх умовах займає 4 години, а від швидкої станції — приблизно 50 хвилин.

Раніше Фокус повідомляв, що Renault готують електромобіль за 20 тисяч євро із запасом ходу 400 км.