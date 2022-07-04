Молодший брат Kangoo: Renault показали практичний позашляховий фургон за $13 500 (фото)

Компактний кросовер Renault Triber перетворили на комерційний фургон. У нього пристойний 1500-літровий відсік і вантажопідйомність 542 кг.

Лінійку компактного кросовера Renault Triber поповнила вантажна версія Express. Фургон надійде в продаж до кінця місяця за ціною від 13 500 доларів. Про це повідомляє офіційний сайт Renault.

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[ + – ] Задні шибки замінені пластиковими вставками Фото: Renault

Новий Renault Triber Express на вигляд практично не відрізняється від стандартного кросовера. У нього мускулистий дизайн із рельєфними боковинами та короткими звисами кузова. Нижня частина авто прикрита захисним пластиковим обвісом.

Задні вікна Renault Triber Express замінені пластиком, що імітує тоноване скло. Крім того, фургон отримав найменші 14-дюймові колісні диски.

[ + – ] Об'єм вантажного відсіку — 1500 л Фото: Renault

Розміри Renault Triber Express:

Довжина — 3990 мм

Ширина — 1739 мм

Висота — 1643 мм

Колісна база — 2636 мм

[ + – ] Оснащення включає кондиціонер, аудіосистему та парктронік Фото: Renault

Із салону прибрали задні сидіння й обладнали 1500-літровий вантажний відсік. Від передніх крісел він відокремлений спеціальною сіткою. Вантажопідйомність компактного фургона складає 542 кг. Комплектація Renault Triber Express включає кондиціонер, 2 подушки безпеки, ABS, аудіосистему та парктронік.

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Автомобіль пропонують лише з одним двигуном — 1,0-літровим бензиновим двигуном потужністю 71 к. с., що працює в парі з 5-ступінчастою механічною КПП. У позашляхового фургона пристойний кліренс — 182 мм.

Раніше Фокус повідомляв, що Toyota представила економічний гібридний кросовер вартістю 14 тисяч доларів.