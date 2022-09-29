Украинцы презентовали в Германии впечатляющую маршрутку для тяжелого бездорожья (видео)
Torsus Crafter 4x4 — экстремальный внедорожный автобус с полным приводом и высоким дорожным просветом. Он рассчитан на серьезное бездорожье и может форсировать броды глубиной до 82 см.
На крупнейшей выставке коммерческого транспорта в немецком Ганновере представили новый Torsus Crafter 4x4. Автобус предназначен для эксплуатации в самых суровых условиях. Об уникальной разработке рассказали в видео от Auto-Consulting.
Компания Torsus основана украинцами и специализируется на создании подобной внедорожной техники. Ее сборку наладили в Братиславе. Нынешней весной автобусы Torsus бесплатно передали защитникам Украины.
В основе нового Torsus лежит хорошо знакомый Volkswagen Crafter, который нередко используется в качестве маршрутного такси. Именно на стенде Volkswagen показали украинскую разработку, а продавать ее будут через дилерскую сеть немецкого бренда. Впрочем, это фактически новый автомобиль, ведь его конструкцию серьезно переделали.Важно
Клиренс Torsus Crafter 4x4 увеличили до 290 мм, что позволяет преодолевать броды глубиной 690 мм (а со специальным опционным пакетом – даже 820 мм). Автобус получил внедорожные шины, защитный обвес из композитных материалов, усиленный передний бампер и решетки для оптики. Днище прикрыто металлическими пластинами. Также появились шноркель и багажник на крыше.
Новый Torsus Crafter 4x4 оснащен 2,0-литровым 177-сильным турбодизелем и 8-ступенчатой автоматической КПП. Полный привод дополнен блокировкой заднего дифференциала.
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