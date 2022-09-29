Украинцы презентовали в Германии впечатляющую маршрутку для тяжелого бездорожья (видео)

Torsus Crafter 4x4 — экстремальный внедорожный автобус с полным приводом и высоким дорожным просветом. Он рассчитан на серьезное бездорожье и может форсировать броды глубиной до 82 см.

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На крупнейшей выставке коммерческого транспорта в немецком Ганновере представили новый Torsus Crafter 4x4. Автобус предназначен для эксплуатации в самых суровых условиях. Об уникальной разработке рассказали в видео от Auto-Consulting.

[ + – ] В основе автобуса лежит Volkswagen Crafter Фото: Auto-consulting

Компания Torsus основана украинцами и специализируется на создании подобной внедорожной техники. Ее сборку наладили в Братиславе. Нынешней весной автобусы Torsus бесплатно передали защитникам Украины.

[ + – ] Torsus Crafter 4x4 оснащен 177-сильным турбодизелем и 8-ступенчатым автоматом Фото: Auto-consulting

В основе нового Torsus лежит хорошо знакомый Volkswagen Crafter, который нередко используется в качестве маршрутного такси. Именно на стенде Volkswagen показали украинскую разработку, а продавать ее будут через дилерскую сеть немецкого бренда. Впрочем, это фактически новый автомобиль, ведь его конструкцию серьезно переделали.

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Клиренс Torsus Crafter 4x4 увеличили до 290 мм, что позволяет преодолевать броды глубиной 690 мм (а со специальным опционным пакетом – даже 820 мм). Автобус получил внедорожные шины, защитный обвес из композитных материалов, усиленный передний бампер и решетки для оптики. Днище прикрыто металлическими пластинами. Также появились шноркель и багажник на крыше.

Новый Torsus Crafter 4x4 оснащен 2,0-литровым 177-сильным турбодизелем и 8-ступенчатой автоматической КПП. Полный привод дополнен блокировкой заднего дифференциала.

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