В Україні планують суттєво скоротити термін дії водійських прав

Урядовий законопроєкт обмежує термін дії прав водія в Україні до 5-10 років. Так, законодавство планують призвести до європейських стандартів.

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Кабінет Міністрів виступив з ініціативою скорочення терміну дії посвідчення водія. Відповідний проєкт закону вже підготував уряд та внесли до Верховної Ради.

Урядовий законопроєкт вносить зміни до закону "Про дорожній рух" та обмежить термін дії прав водія в Україні до 5-10 років, залежно від їх категорії. Крім того, за словами представника Кабміну у Верховній Раді Тараса Мельничука, планується впровадження єдиного типового посвідчення водія, що відповідає європейським вимогам.

Нагадаємо, що зараз водійські права в Україні видають водіям-початківцям після складання іспитів на два роки і з обмеженнями — не можна розганятися понад 70 км/год, допускається не більш як два серйозні порушення правил дорожнього руху. Після цього терміна водій (якщо він не став злісним порушником) отримує посвідчення, дійсне протягом 30 років. Водночас у країнах Європейського Союзу змінювати права доводиться частіше — кожні 5-10 років.

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