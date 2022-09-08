Українці вже можуть обміняти права водія в Польщі: що для цього необхідно

Новий Паспортний сервіс у Варшаві дозволяє українським громадянам обміняти права водія на нові. Посвідчення друкують прямо на місці.

Для українців у Польщі запроваджено нову послугу. В Паспортному сервісі ДП "Документ", що нещодавно відкрився, у Варшаві можна обміняти посвідчення водія на нове. Про це повідомляють на сторінці організації у Facebook.

Обмін прав водія в Польщі можливий лише за наявності виданого раніше посвідчення. Він здійснюється у таких випадках:

Водійські права непридатні для використання (пошкоджені, написи стерлися і не читабельні тощо);

У разі зміни персональних даних громадянина (ПІБ або стать);

За бажанням автомобіліста (наприклад, для зміни написання імені на латиниці або для заміни фото).

[ + – ] Нові права водія видають на 30 років Фото: с сайта главного сервисного центра МВД

Нове посвідчення водія видають на 30 років. Обмін прострочених прав, виданих водієві вперше на 2 роки, зараз проводиться без складання іспитів, але тільки в тому разі, якщо він зробив не більш як два порушення правил дорожнього руху.

Документи, необхідні для обміну прав водія в Польщі:

Паспорт громадянина України з обов'язковим місцем реєстрації. Якщо надається ID-картка без даних про реєстрацію, необхідна довідка про реєстрацію місця проживання (Додаток 13);

Оригінал чи копія ідентифікаційного коду;

Старі права водія. Якщо вони видані до 2013 року, час надання послуги збільшується, оскільки робиться запит до установи, яка видала права;

При зміні особистих даних — документ, що підтверджує зміну імені чи прізвища.

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Важлива деталь — медична довідка під час обміну прав під час воєнного стану не потрібна. Нове посвідчення водія друкують на місці і видають громадянину. Воно коштує 254 злотих (1995 гривень), ще 420 злотих (3300 гривень) слід заплатити за сервісні послуги.

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