В Україні дозволили оформляти шеринг авто через додаток "Дія" — як це зробити (відео)

Призначення належного користувача дозволяє уникнути штрафів за порушення ПДР, вчинені іншим водієм. Тепер оформити шеринг можна набагато швидше через програму "Дія".

Останнє оновлення програми "Дія" додало кілька цікавих функцій. З'явилися в ньому й додаткові послуги для водіїв, зокрема тепер можна призначити належного користувача авто. Про те, як це зробити, розповіли у Головному сервісному центрі МВС.

Навіщо потрібний належний користувач авто

Шеринг авто та призначення належного користувача дозволять власнику транспортного засобу внести до бази даних особу, яка експлуатує його авто на законних підставах. У цьому випадку штрафи за порушення правил дорожнього руху, зафіксовані камерами в автоматичному режимі, надходитимуть саме належному користувачеві, а не власнику.

Як призначити належного користувача авто через програму "Дія"

спочатку необхідно оновити програму "Дія", щоб функція стала доступною;

власник повинен обрати у додатку своє авто, вказати термін призначення належного користувача (на місяць, 3 місяці, пів року, рік чи інший період);

створюється запит на призначення належного користувача, в якому власник вказує номер телефону та e-mail;

Потім потрібна авторизація у додатку "Дія" водія, який стане належним користувачем. Потрібно відсканувати QR-код з екрана власника та підтвердити згоду на шеринг авто. Потім заявку верифікує власник і вона вирушає в сервісний центр МВС.

Документи, необхідні в додатку "Дія" для призначення належного користувача

Для власника авто — паспорт громадянина України (у форматі ID-картки) або закордонний паспорт, а також права водія;

Для водія авто — паспорт громадянина України (у форматі ID-карти) або закордонний паспорт, а також техпаспорт авто.

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На один автомобіль може бути призначений тільки один належний користувач і, звичайно, в нього повинні бути права водія. У разі, якщо необхідно оформляти тимчасовий реєстраційний талон чи юридична особа хоче оформити шеринг авто для свого співробітника, необхідне відвідування сервісного центру МВС.

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