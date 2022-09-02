В Украине разрешили оформлять шеринг авто через приложение "Дія" — как это сделать (видео)

Назначение надлежащего пользователя позволяет избежать штрафов за нарушения ПДД, совершенные другим водителем. Теперь оформить шеринг можно гораздо быстрее через приложение "Дія".

Последнее обновление приложения "Дія" добавило несколько интересных функций. Появились в нем и дополнительные услуги для водителей — в частности, теперь можно назначить надлежащего пользователя авто. О том, как это сделать, рассказали в Главном сервисном центре МВД.

Зачем нужен надлежащий пользователь авто

Шеринг авто и назначение надлежащего пользователя позволят владельцу транспортного средства внести в базу данных лицо, эксплуатирующее его авто на законных основаниях. В этом случае штрафы за нарушения ПДД, зафиксированные камерами в автоматическом режиме, будут приходить именно надлежащему пользователю, а не владельцу.

Как назначить надлежащего пользователя авто через приложение "Дія"

Сначала необходимо обновить приложение "Дія", чтобы функция стала доступна;

Владелец должен выбрать в приложении свое авто, указать срок назначения надлежащего пользователя (на месяц, 3 месяца, полгода, год или другой период);

Создается запрос на назначение надлежащего пользователя, в котором владелец указывает свои номер телефона и e-mail;

Затем необходима авторизация в приложении "Дія" водителя, который станет надлежащим пользователем. Нужно отсканировать QR-код с экрана владельца и подтвердить согласие на шеринг авто. Затем заявку верифицирует владелец и она отправляется в сервисный центр МВД.

Документы, необходимые в приложении "Дія" для назначения надлежащего пользователя

Для владельца авто — паспорт гражданина Украины (в формате ID-карты) или загранпаспорт, а также водительские права;

Для водителя авто — паспорт гражданина Украины (в формате ID-карты) или загранпаспорт, а также техпаспорт авто.

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На один автомобиль может быть назначен только один надлежащий пользователь и, естественно, у него должны быть водительские права. В том случае, если необходимо оформлять временный регистрационный талон или юридическое лицо хочет оформить шеринг авто для своего сотрудника, необходимо посещение сервисного центра МВД.

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