В Украине обвалились продажи новых авто: известна причина

Рост курса доллара привел к падению спроса на новые автомобили в Украине. Тем не менее, некоторым брендам все-таки удалось нарастить продажи.

Авторынок Украины возобновил падение. За август продано лишь 2,9 тыс. новых легковых автомобилей, что на 20% меньше, чем в июле и на 66% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Такую статистику приводит ассоциация "Укравтором".

С мая по июль украинский авторынок восстанавливался, однако в августе, скорее всего, на уровень продаж повлиял скачок курса доллара. Новые автомобили в Украине серьезно подорожали.

[ + – ] Самый популярный автомобиль в Украине — кроссовер Toyota RAV4 Фото: Toyota

Лидером рынка остается Toyota c 750 проданными авто, причем японский бренд продемонстрировал рост продаж на 26% по сравнению с июлем. На втором месте остается Renault (206 авто), причем показатель французской марки сразу в шесть раз меньше, чем год назад.

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На третье место неожиданно вышли BMW (197 авто). Самый популярный автомобиль в Украине за август — кроссовер Toyota RAV4, нашедший 339 покупателей.

Всего за восемь месяцев 2022 года в нашей стране продано 24,4 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 63% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее Фокус сообщал, что на украинский рынок вышел гибридный кроссовер Citroen с расходом топлива 1,6 л/100 км.