Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

В Украине появится авангардный французский кроссовер с расходом 1,6 л на 100 км (фото)

Citroen C5 Aircross 2022, Citroen C5 Aircross, новый Citroen C5 Aircross, кроссовер Citroen, гибрид Citroen
Фото: Stellantis | У Citroen C5 Aircross оригинальный дизайн передней части

Новый Citroen C5 Aircross изменился внешне и получил более комфортабельные сиденья в салоне. Линейку модели расширила экономичная гибридная версия.

На украинский рынок во время войны начинают выходить новые модели. В частности, в нашей стране стартуют продажи Citroen C5 Aircross 2022. Об этом сообщает представительство бренда в Украине.

Citroen C5 Aircross 2022, Citroen C5 Aircross, новый Citroen C5 Aircross, кроссовер Citroen, гибрид Citroen
Впервые в Украине появится подзаряжаемый гибрид Citroen C5 Aircross
Фото: Stellantis

Французский кроссовер Citroen C5 Aircross прошел обновление и стал еще оригинальнее на вид. Ему изменили фары, решетку радиатора, бамперы и фонари.

Важно
Новая семерка BMW и гибрид Citroen. Какие модели авто появятся в Украине нынешней осенью
Новая семерка BMW и гибрид Citroen. Какие модели авто появятся в Украине нынешней осенью

В салоне обращают на себя внимание новый 10-дюймовый сенсорный дисплей и миниатюрный джойстик КПП. Кроме того, установлены более комфортабельные сиденья Advanced Comfort, как у Citroen C4 и C5 X.

Citroen C5 Aircross 2022, Citroen C5 Aircross, новый Citroen C5 Aircross, кроссовер Citroen, гибрид Citroen
Гибрид может проехать 55 км на электротяге
Фото: Stellantis

Купить Citroen C5 Aircross можно по цене от 1 175 700 гривен ($32 100 по курсу НБУ). Базовая комплектация Feel pack включает бесключевой доступ, двухзонный климат-контроль, камеру заднего вида, круиз-контроль подогрев сидений и набор систем безопасности (автоматическое торможение, удержание в полосе и распознавание дорожных знаков).

Citroen C5 Aircross 2022, Citroen C5 Aircross, новый Citroen C5 Aircross, кроссовер Citroen, гибрид Citroen
В салоне увеличили сенсорный дисплей
Фото: Stellantis

Более дорогой вариант Shine Pack (от 1 321 300 гривен или $36 100) добавляет кожаный салон, электропривод кресла водителя, парктроник, камеры кругового обзора, навигацию, систему контроля "слепых" зон.

Citroen C5 Aircross 2022, Citroen C5 Aircross, новый Citroen C5 Aircross, кроссовер Citroen, гибрид Citroen
Автомобиль получил более комфортабельные кресла
Фото: Stellantis

Новый Citroen C5 Aircross сохранил турбодизели объемом 1,5 л (130 л. с.) и 2,0 л (180 л. с.). Новичком стал 225-сильный плаг-ин гибрид, расходующий всего 1,6 л/100 км и способный проехать до 55 км на электротяге.

Ранее Фокус рассказывал, что в Украину привезли новый Kia Sportage 2022. Он стал просторнее и кардинально изменился внешне.