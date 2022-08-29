В Украине появится авангардный французский кроссовер с расходом 1,6 л на 100 км (фото)

Новый Citroen C5 Aircross изменился внешне и получил более комфортабельные сиденья в салоне. Линейку модели расширила экономичная гибридная версия.

На украинский рынок во время войны начинают выходить новые модели. В частности, в нашей стране стартуют продажи Citroen C5 Aircross 2022. Об этом сообщает представительство бренда в Украине.

[ + – ] Впервые в Украине появится подзаряжаемый гибрид Citroen C5 Aircross Фото: Stellantis

Французский кроссовер Citroen C5 Aircross прошел обновление и стал еще оригинальнее на вид. Ему изменили фары, решетку радиатора, бамперы и фонари.

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В салоне обращают на себя внимание новый 10-дюймовый сенсорный дисплей и миниатюрный джойстик КПП. Кроме того, установлены более комфортабельные сиденья Advanced Comfort, как у Citroen C4 и C5 X.

[ + – ] Гибрид может проехать 55 км на электротяге Фото: Stellantis

Купить Citroen C5 Aircross можно по цене от 1 175 700 гривен ($32 100 по курсу НБУ). Базовая комплектация Feel pack включает бесключевой доступ, двухзонный климат-контроль, камеру заднего вида, круиз-контроль подогрев сидений и набор систем безопасности (автоматическое торможение, удержание в полосе и распознавание дорожных знаков).

[ + – ] В салоне увеличили сенсорный дисплей Фото: Stellantis

Более дорогой вариант Shine Pack (от 1 321 300 гривен или $36 100) добавляет кожаный салон, электропривод кресла водителя, парктроник, камеры кругового обзора, навигацию, систему контроля "слепых" зон.

[ + – ] Автомобиль получил более комфортабельные кресла Фото: Stellantis

Новый Citroen C5 Aircross сохранил турбодизели объемом 1,5 л (130 л. с.) и 2,0 л (180 л. с.). Новичком стал 225-сильный плаг-ин гибрид, расходующий всего 1,6 л/100 км и способный проехать до 55 км на электротяге.

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