В Україні з'явиться авангардний французький кросовер із витратою 1,6 л на 100 км (фото)

Новий Citroen C5 Aircross змінився зовні й отримав комфортабельніші сидіння в салоні. Лінійку моделі розширила економічна гібридна версія.

На український ринок під час війни починають виходити нові моделі. Зокрема, у нашій країні стартують продажі Citroen C5 Aircross 2022. Про це повідомляє представництво бренду в Україні.

[ + – ] Уперше в Україні з'явиться гібрид Citroen C5 Aircross, що підзаряджається Фото: Stellantis

Французький кросовер Citroen C5 Aircross пройшов оновлення та став ще оригінальнішим на вигляд. Йому змінили фари, ґрати радіатора, бампери та ліхтарі.

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У салоні привертають увагу новий 10-дюймовий сенсорний дисплей і мініатюрний джойстик КПП. Крім того, встановлені комфортабельніші сидіння Advanced Comfort, як у Citroen C4 і C5 X.

[ + – ] Гібрид може проїхати 55 км на електротязі Фото: Stellantis

Купити Citroen C5 Aircross можна за ціною від 1 175 700 гривень ($32 100 за курсом НБУ). Базова комплектація Feel pack включає безключовий доступ, двозонний клімат-контроль, камеру заднього виду, круїз-контроль, підігрів сидінь і набір систем безпеки (автоматичне гальмування, утримання в смузі та розпізнавання дорожніх знаків).

[ + – ] У салоні збільшили сенсорний дисплей Фото: Stellantis

Дорожчий варіант Shine Pack (від 1 321 300 гривень або $36 100) включає шкіряний салон, електропривід крісла водія, парктронік, камери кругового огляду, навігацію, систему контролю сліпих зон.

[ + – ] Автомобіль отримав комфортабельніші крісла Фото: Stellantis

Новий Citroen C5 Aircross зберіг турбодизелі об'ємом 1,5 л (130 к.с.) і 2,0 л (180 к.с.). Новачком став 225-сильний плаг-ін гібрид, що витрачає всього 1,6 л/100 км і здатний проїхати до 55 км на електротязі.

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