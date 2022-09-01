В Україні обвалилися продажі нових авто: відома причина

Ріст курсу долара призвів до падіння попиту на нові автомобілі в Україні. З усім тим, деяким брендам таки вдалося наростити продажі.

Авторинок України відновив падіння. За серпень продано лише 2,9 тис. нових легкових автомобілів, що на 20% менше, ніж у липні та на 66% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Таку статистику наводить асоціація "Укравтором".

З травня по липень український авторинок відновлювався, однак у серпні, найімовірніше, на рівень продажів вплинув стрибок курсу долара. Нові автомобілі в Україні серйозно подорожчали.

[ + – ] Найпопулярніший автомобіль в Україні — кросовер Toyota RAV4 Фото: Toyota

Лідером ринку залишається Toyota з 750 проданими авто, причому японський бренд продемонстрував зростання продажів на 26%, якщо порівняти з липнем. На другому місці залишається Renault (206 авто), причому показник французької марки відразу вшестеро менше, ніж рік тому.

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На третє місце зненацька вийшли BMW (197 авто). Найпопулярніший автомобіль в Україні за серпень — кросовер Toyota RAV4, який знайшов 339 покупців.

Усього за вісім місяців 2022 року в нашій країні продано 24,4 тис. нових легкових автомобілів. Це на 63% менше ніж за аналогічний період минулого року.

Раніше Фоку повідомляв, що на український ринок вийшов гібридний кросовер Citroen з витратою палива 1,6 л/100 км.