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Рост на 26% и новые лидеры: что происходило на авторынке Украины в июле (инфографика)

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продажи новых авто в Украине, авторынок Украины, продажи авто, Самый популярный автомобиль в Украине, Chery Tiggo 4
Фото: toyota.com.ua | Toyota сохранила первое место на рынке, однако в тройку лидеров неожиданно попали Volkswagen и Chery

Авторынок Украины понемногу растет и восстанавливается во время войны. В то же время, в стане лидеров неожиданно произошли большие перемены.

За июль украинцы приобрели 3648 новых легковых автомобилей. По сравнению с июнем отмечен рост продаж на 26%. Об этом свидетельствует статистика ассоциации "Укравтопром".

Вместе с тем, по сравнению с июлем 2021 года продажи новых авто упали на 63%. Свою роль сыграли не только война и падение доходов населения, но и дефицит многих популярных моделей – их попросту не поставили в Украину.

продажи новых авто в Украине, авторынок Украины, продажи авто, Самый популярный автомобиль в Украине, Chery Tiggo 4
Chery Tiggo 4 неожиданно стал самым популярным авто в июле

Вышеперечисленные факторы привели к смене лидеров рынка. Первое место сохраняет Toyota с 596 проданными авто, а вот на вторую позицию неожиданно поднялся Volkswagen (316 авто).

Третьими же стали Chery (300 шт.) и это своего рода сенсация. Renault же опустились на четвертое место (260 шт.).

продажи новых авто в Украине, авторынок Украины, продажи авто, Самый популярный автомобиль в Украине, Chery Tiggo 4
Хотя продажи авто выросли, они все равно на 63% меньше, чем в прошлом году
Фото: Фото: Укравтопром

ТОП-10 лидеров авторынка Украины за июль 2022 года:

  1. Toyota – 596 проданных авто
  2. Volkswagen – 316
  3. Chery – 300
  4. Renault – 260
  5. Skoda – 207
  6. Hyundai – 203
  7. BMW – 186
  8. Lexus – 164
  9. Mercedes-Benz – 154
  10. Kia – 132
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Самый популярный автомобиль в Украине за июль – кроссовер Chery Tiggo 4: реализовано 239 машин. К слову, вскоре появится обновленная версия этой модели.

Всего за семь месяцев украинцы приобрели 21,5 тыс. новых автомобилей. Это на 63% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее Фокус сообщал, что украинский автопарк омолодился благодаря бесплатной растаможке.