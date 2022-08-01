Рост на 26% и новые лидеры: что происходило на авторынке Украины в июле (инфографика)
Авторынок Украины понемногу растет и восстанавливается во время войны. В то же время, в стане лидеров неожиданно произошли большие перемены.
За июль украинцы приобрели 3648 новых легковых автомобилей. По сравнению с июнем отмечен рост продаж на 26%. Об этом свидетельствует статистика ассоциации "Укравтопром".
Вместе с тем, по сравнению с июлем 2021 года продажи новых авто упали на 63%. Свою роль сыграли не только война и падение доходов населения, но и дефицит многих популярных моделей – их попросту не поставили в Украину.
Вышеперечисленные факторы привели к смене лидеров рынка. Первое место сохраняет Toyota с 596 проданными авто, а вот на вторую позицию неожиданно поднялся Volkswagen (316 авто).
Третьими же стали Chery (300 шт.) и это своего рода сенсация. Renault же опустились на четвертое место (260 шт.).
ТОП-10 лидеров авторынка Украины за июль 2022 года:
- Toyota – 596 проданных авто
- Volkswagen – 316
- Chery – 300
- Renault – 260
- Skoda – 207
- Hyundai – 203
- BMW – 186
- Lexus – 164
- Mercedes-Benz – 154
- Kia – 132
Самый популярный автомобиль в Украине за июль – кроссовер Chery Tiggo 4: реализовано 239 машин. К слову, вскоре появится обновленная версия этой модели.
Всего за семь месяцев украинцы приобрели 21,5 тыс. новых автомобилей. Это на 63% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Ранее Фокус сообщал, что украинский автопарк омолодился благодаря бесплатной растаможке.