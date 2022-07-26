Chery презентовали молодежный компактный кроссовер за $10 500 (фото)

Кроссовер Chery Tiggo 4 обновляют уже не впервые. На этот раз автомобилю освежили дизайн, кардинально изменили компоновку салона и расширили комплектацию.

Опубликованы первые фото Chery Tiggo 4 2023. Молодежный компактный кроссовер прошел уже третий фейслифтинг. Об этом сообщает сайт Autohome.

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Новый Chery Tiggo 4 узнается по увеличенной решетке радиатора, измененным фарам и переднему бамперу. Сзади освежены фонари. В топовой версии пороги украшены ярко-красными вставками.

[ + – ] Сзади изменены фонари кроссовера Фото: autohome.com.cn

Салон Chery Tiggo 4 претерпел гораздо большие изменения. У кроссовера полностью новые руль, рычаг КПП и передняя панель. Щиток приборов теперь цифровой и объединен в один блок с дисплеем мультимедийной системы.

Переключатели климат-контроля теперь сенсорные, а в центральной консоли появилась ниша для сумок. Список опций пополнили электропривод кресла водителя, адаптивный круиз-контроль и камеры кругового обзора.

[ + – ] В салоне — новые руль, передняя панель, рычаг КПП и щиток приборов Фото: autohome.com.cn

Китайский кроссовер предлагают с 1,5-литровыми бензиновыми двигателями – 113-сильным атмосферным и 156-сильным турбированным. На выбор доступны 5-ступенчатая механическая КПП и вариатор.

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Новый Chery Tiggo 4 поступит в продажу в Китае под конец лета (на родине он продается под названием Tiggo 5X) по цене примерно от $10 500. Модель появится и в Украине, ведь ее старая версия представлена на нашем рынке.

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