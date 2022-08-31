Приложение "Дія" обновилось по-крупному — украинцам доступны 5 новых услуг

Аппс будет подтягивать англоязычные версии загранпаспорта, водительского удостоверения и техпаспорта на авто, пенсионное удостоверение и не только.

Госсервис "Дія" анонсировал обновления. В официальном телеграм-канале ГП "Дія" сообщила о пяти новых сервисах.

В мобильном приложении отныне доступны:

удостоверение на временное или постоянное проживание; пенсионное удостоверение; англоязычные версии загранпаспорта, водительского удостоверения и техпаспорта на авто; шеринг авто; оплата штрафов от патрульной полиции.

Стоит отметить, что услуга "шеринг авто" была отключена после вторжения российских войск на территорию Украины. Теперь функцию решили вернуть, проведя предварительный бета-тест.

Для того, чтобы новые сервисы начали работать на вашем смартфоне, приложение необходимо обновить.

В ГП пообещали рассказать подробнее о каждой новой функции, а также отметили, что они были реализованы Минцифрой совместно с Минсоцполитики, ПФУ, ДМС, МВД, Главным сервисным центром МВД, ГП "Инфотех" при поддержке "Проекта поддержки Дія", внедряемого Программой развития ООН в Украине при поддержке Швеции.

Ранее мы сообщали о том, что злоумышленники подделывают в соцсетях страницы госсервиса "Дія", монтируют фейковые видео, где от имени президента Зеленского: перечень сайтов выманивают у простых граждан информацию о данных их банковских карт.

Также стало известно о том, что мошенники продавали в Телеграм поддельные Covid-сертификатами. Обещали внести все необходимые данные в базы, чтобы они отображались в приложении "Дія". За услуги просили $130.