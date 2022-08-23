Мошенники торгуют поддельными Covid-сертификатами в "Дія" - $130 за две "дозы"

Мошенники обещают, что поддельные документы будут отображаться в "Дія", а данные заказчика попадут во все необходимые базы.

Злоумышленники продолжают продавать поддельные ковидные сертификаты, предлагая свои услуги в соцсетях. Об этом сообщил телеком-эксперт Роман Химич в тематическом телеграм-канале.

"Украинские умельцы вовсю торгуют поддельными ковидными сертификатами, предлагая под ключ, сразу в "Дию" всего за 130 у.е. за обе "дозы", — написал Роман.

Он также выложил скриншот своего общения с одним из таких продавцов. Мошенник обещает Роману сертификат (скорее всего речь шла о международном сертификате, так как Роман представился человеком, который выезжает за границу), который "подтягивается сразу в "Дию". Сертификат, якобы свидетельствующий о том, что заказчик получил бустерную дозу вакцины, предлагают купить за 3400 грн ($90), а поддельный сертификат, свидетельствующий о двойной вакцинации, — за 4900 грн ($130). При этом обещают быстрое выполнение "заказа": "Срок изготовления буквально несколько часов, вы нам даете данные, мы вносим во все базы, вы получаете сертификат".

В комментарии Фокусу Роман Химич рассказал, как ему удалось выйти на мошенников.

"Читатели моего канала, посвященного безопасности и доверию в цифровой среде присылают мне интересные материалы. Это объявление появилось в одном из пабликов для украинцев в Германии. Впрочем, аналогичные предложения появляются часто и не только там", — поделился эксперт.

Он списался с автором объявления, пообщался и заскринил переписку. Делать контрольную закупку Роман не видит смысла.

"Самое важное — без предоплаты, что устраняет риски покупателя. Даже если это провокация наших славных "органов", всегда можно съехать, заявив подставу недоброжелателей", — подытожил Химич.

Ранее мы сообщали о том, что Кабмин разрешил украинцам использовать электронные документы, которые хранятся в приложении "Дія", за границей.

Также информировали о том, что в приложении "Дія" будут отображаться международные COVID-сертификаты.