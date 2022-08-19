Кабмин разрешил украинцам использовать электронные документы за рубежом: список стран

Однако информацией об украинцах, которая хранится в "Дії", не смогут воспользоваться юридические лица, связанные с Россией и ее странами-сообщниками.

Правительство разрешило гражданам Украины использовать персональные данные из приложения "Дія" за рубежом. Об этом информирует постановление Кабмина от 16 августа 2022 г. № 910.

В документе идет речь о том, что украинцы могут пользоваться заграницей своими электронными документами и другими персональными данными, которые сохраняет и предоставляет мобильное приложение "Дія", с целью получения публичных услуг за пределами Украины.

Эта информация будет передаваться с Единого государственного веб-портала электронных услуг.

Ознакомиться с ней и использовать в дальнейшем имеют право иностранные субъекты отношений в государствах, которые заботятся об защите персональных данных.

Среди таких стран:

Австралия

Азербайджанская Республика

Аргентинская Республика

Буркина Фасо

Великое Герцогство Люксембург

Греческая Республика

Грузия

Государство Израиль

Ирландия

Исламская Республика Мавритания

Итальянская Республика

Канада

Княжество Андорра

Княжество Лихтенштейн

Княжество Монако

Королевство Бельгия

Королевство Дания

Королевство Испания

Королевство Марокко

Королевство Норвегия

Королевство Таиланд

Королевство Швеция

Латвийская Республика

Литовская Республика

Нидерланды

Новая Зеландия

Объединенные Арабские Эмираты

Португальская Республика

Республика Австрия

Республика Албания

Республика Болгария

Республика Босния и Герцеговина

Республика Эстония

Республика Исландия

Республика Кабо-Верде

Республика Кипр

Республика Мальта

Республика Молдова

Республика Северная Македония

Республика Польша

Республика Сан-Марино

Республика Сенегал

Республика Словения

Республика Хорватия

Республика Черногория

Румыния

Словацкая Республика

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии

Соединенные Штаты Америки

Восточная Республика Уругвай

Тунисская Республика

Турецкая Республика

Венгрия

Федеративная Республика Германия

Финляндская Республика

Французская Республика

Чешская Республика

Швейцарская Конфедерация

Заметим, что электронными персональными данными украинцев не смогут воспользоваться представители РФ и других государств, которые входят со страной-агрессором в таможенные и военные союзы.

Напомним, разрешение на выезд детей за границу можно будет оформить через приложение "Дія". Ранее для этого нужно было нотариально заверенное письменное соглашение одного из родителей, однако нардепы внесли изменения в законодательство.

Кроме того, в Минцифры рассказали, когда украинцы смогут голосовать в смартфоне. Онлайн-опросы уже помогают властям узнавать мнение граждан, но избирательная система намного сложнее.