"Не все так просто": в Минцифры рассказали, когда украинцы смогут голосовать в смартфоне

Онлайн-опросы уже помогают властям узнавать мнение граждан, но избирательная система намного сложнее.

Опросы в сервисе государственных услуг "Дія" стали полезным инструментом демократии, но Украина пока не готова перенести избирательный процесс в онлайн-режим. Об этом руководитель Министерства цифровой трансформации по развитию электронных услуг Мстислав Баник рассказал в интервью сайту "Вікна".

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По его словам, жители других стран приходят в восторг, когда узнают о цифровых паспортах, онлайн-опросах и других функциях приложения "Дія". В отличие от петиций и запросов, голосования позволяют государству напрямую обратиться к людям и узнать их мнение по поводу важных вопросов.

"На самом деле это и есть электронная демократия. Есть петиции, различные местные порталы, например, Киев цифровой. Это все инструменты, благодаря которым человек может поучаствовать в принятии тех или иных решений. Но я горжусь, что в Украине есть опрос", — заявил Мстислав Баник.

Опросы в "Дії" проводятся совершенно бесплатно, тогда как социологические исследования "стоят десятки тысяч долларов". Кроме того, формат прост в использовании и подаче: президент может озвучить свой вопрос при помощи видеообращения и получить широкий отклик. К примеру, в выборе дизайна новой марки от "Укрпочты" приняли участие 766 тыс. человек, а по вопросу владения оружием проголосовали 1,7 млн человек.

Однако у онлайн-опросов есть недостаток — в них принимают участие не все граждане страны, а только пользователи "Дії". Из-за этого исследование не может охватить все возрастные группы и социальные категории, например, старшее поколение, которое неохотно пользуется смартфонами.

"Люди постепенно становятся готовы к таким решениям, приспосабливаются благодаря таким опросам – это однозначно. Но объективно не могу сказать, готовы ли люди к глобальным решениям на уровне государства, например, к электронному голосованию. Здесь и технически не все так просто: опросы не могут служить основой для выборов", — объяснил представитель Минцифры.

Он добавил, что в опросах все зависит только от количества голосов, тогда как работа избирательной системы в разы сложнее. Сейчас организацией выборов занимается Центральная избирательная комиссия, поэтому для проведения голосований в Интернете необходимо принять новый закон. Когда появится законодательная база, Минцифры сможет присоединиться к разработке новой онлайн-системы вместе со своими экспертами.

Ранее Мстислав Баник рассказал, что в Украине нет разработок для отправки через "Дію" повесток из военкоматов. Сейчас приложение может отправлять только уведомления из судов, которые даже не являются полноценными документами.

Недавно в "Дії" запустили опрос по поводу изменения монумента "Родина-мать" в Киеве. Минкульт обратил внимание, что на щите скульптуры изображен советсткий символ, и предложил снять герб СССР, оставив поверхность чистой или заменив его на украинский тризубец.

Эксперт по кибербезопасности Константин Корсун раскритиковал идею выборов в смартфоне. По его мнению, при помощи "Дії" власти смогут деанонимизировать избирательный процесс, получая подробную информацию, кто и за что голосовал.