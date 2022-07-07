В "Дие" запустили опрос о судьбе киевского монумента "Родина-Мать"

У самой высокой скульптуры Европы на щите до сих пор остался тоталитарный коммунистический символ

Министерство культуры и информационной политики совместно с Министерством цифровой трансформации предлагают украинцам решить дальнейшую судьбу монумента "Родина-Мать" в Киеве. Об этом сообщили в пресс-службе профильного министерства.

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В частности, нужно решить, что делать со щитом статуи, на котором до сих пор изображен символ тоталитарной эпохи – герб СССР.

"Мы одевали ее в маковый венок, несколько раз подсвечивали цветами украинского флага. Но есть одно "но", — сказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

По его словам, технический процесс освобождения Родины-Матери от советских пережитков — процесс достаточно непростой по безопасности. Важно это сделать так, чтобы из-за изменения нагрузки монумент не повредился. Для этого должны быть привлечены специалисты: инженеры и архитекторы.

Пока над технической стороной декоммунизации монумента будут работать специалисты, украинцам в мобильном приложении "Дия" предлагают пройти опрос "Что будем делать с гербом СССР на щите монумента "Родина-Мать"?"

В частности, Минкульт предложил следующие варианты:

оставить все как есть;

снять советский герб и оставить щит чистым;

заменить на Тризуб — Государственный Герб Украины.

Участие в опросе могут принять только совершеннолетние украинцы. Само голосование продлится с 7 по 21 июля.

Напомним, ранее Институт национальной памяти заявил о том, что на декоммунизацию "Родины-Матери" и моста Патона понадобится около года. Тогда учреждение даже нашло меценатов, которые помогут демонтировать герб СССР со щита монумента.

К слову, в феврале 2020 года в Украинском институте национальной памяти уже заявляли о готовности убрать герб СССР со щита "Родины-Матери".