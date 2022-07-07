У "Дії" запустили опитування про долю київського монумента "Батьківщина-Мати"

Біля найвищої скульптури Європи на щиті досі залишився тоталітарний комуністичний символ.

Міністерство культури й інформаційної політики спільно з Міністерством цифрової трансформації пропонують українцям вирішити подальшу долю монумента "Батьківщина-Мати" у Києві. Про це повідомили в пресслужбі профільного міністерства.

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Зокрема, треба вирішити, що робити зі щитом статуї, на якому досі зображено символ тоталітарної доби — герб СРСР.

"Ми одягали її у маковий вінок, кілька разів підсвічували кольорами українського прапора. Але є одне "але", — сказав міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко.

За його словами, технічний процес звільнення Батьківщини-Матері від радянських пережитків — процес досить непростий щодо безпеки. Важливо це зробити так, щоб через зміну навантаження монумент не пошкодився. Для цього мають бути залучені фахівці: інженери й архітектори.

Поки над технічною стороною декомунізації монумента працюватимуть фахівці, українцям у мобільному додатку "Дія" пропонують пройти опитування "Що робитимемо з гербом СРСР на щиті монумента "Батьківщина-Мати"?"

Зокрема, Мінкульт запропонував такі варіанти:

залишити все як є;

зняти радянський герб і залишити щит чистим;

замінити на Тризуб — Державний Герб України.

Участь в опитуванні можуть брати лише повнолітні українці. Саме голосування триватиме із 7 по 21 липня.

Нагадаємо, раніше Інститут національної пам'яті заявив про те, що на декомунізацію "Батьківщини-Матері" та мосту Патона знадобиться майже рік. Тоді установа навіть знайшла меценатів, які допоможуть демонтувати герб СРСР із щита монумента.

До речі, у лютому 2020 року в Українському інституті національної пам'яті вже заявляли про готовність усунути герб СРСР зі щита "Батьківщини-Матері".