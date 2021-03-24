На декомунізацію "Батьківщини-Матері" і моста Патона знадобиться близько року, — Інститут нацпам'яті

Керівник відомства Антон Дробович пояснив також, чому досі не переміщений пам'ятник Щорсу

Інститут національної пам'яті України знайшов меценатів, які допоможуть демонтувати герб СРСР з щита монумента "Батьківщини-Матері" в Києві, причому, на процедуру демонтажу буде потрібно близько року.

Про це в інтерв'ю Chas News повідомив голова Інституту Антон Дробович.

"Ми знайшли меценатів, готових допомогти з демонтажем герба зі щита на монументі. Через пандемію коронавірусу ні міністерству, ні уряду було не до того. Відправна точка — рішення уряду про усунення. На процедуру демонтажу потрібен орієнтовно рік", — розповів чиновник.

Крім того, за словами Дробовича, декомунізувати в Києві збираються міст Патона і пам'ятник Щорсу.

"Є певний прогрес у випадку з комуністичною символікою на мосту Патона. Ми ведемо переговори з органами місцевого самоврядування, оскільки триває реконструкція моста, і це хороша можливість вирішити питання з символікою. Тому я сподіваюся, що в цьому випадку будуть зрушення. А зірки на ВДНГ не підпадають під декомунізацію", — поінформував він.

Директор Інституту уточнив, що пам'ятник Щорсу досі не переміщений на інше місце у зв'язку з тим, що на створення музею радянської пропаганди не вистачило фінансів.

"Не знайшлося коштів на створення цього парку, і, відповідно, Щорса нікуди перевозити. Хіба що в Спадщанський ліс на Сумщині, де є парк радянського періоду, але це теж дорогий процес", — резюмував Антон Дробович.

Нагадаємо, що в Українському інституті національної пам'яті заявляли про готовність прибрати герб СРСР з щита "Батьківщини-матері" ще в лютому минулого року.

"До нас уже звернулися чотири інженерно-будівельні організації, які готові брати участь у тендері і виконати демонтаж герба. Підприємницька та громадська ініціатива в нас є. Знижки, допомога, аби прибрати комуністичні символи. УІНП готовий ще раз стати на цю стежку, але вже пройти цей шлях до кінця", — повідомляв керівник УІНП Антон Дробович.

У 2019 Антон Дробович пояснив, чому пам'ятник генералу Ватутіну в Києві не можна демонтувати.

"Ватутін — цього прізвища немає в списках на декомунізацію через різні обставини. Не знаю, я вивчаю це питання — чому і як. По-друге, навіть якби він і був у цих списках на декомунізацію, існує окремий виняток щодо могил. Це не просто пам'ятник Ватутіну, це могила його. І в таких випадках процедура зовсім інша", — пояснив чиновник.

У лютому 2021 року Антон Дробович заявив, що проспекту Бандери в Києві не повернуть колишню назву, Московський проспект, оскільки рішення суду не вступить у силу.

"Рішення Окружного адмінсуду Києва не вступило в силу. І не вступить, оскільки воно буде оскаржене Київською міськрадою та Інститутом національної памʼяті. Чим завинив Корчак, Алмазов та інші перед активістами, які подали позов, із судового рішення не зрозуміло. Тільки людей кошмарять — перейменовують туди і назад", — сказав він.

У свою чергу екскерівник МОЗ Уляна Супрун розповіла українцям, як треба "декомунізувати" домашні аптечки.