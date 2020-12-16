Супрун рассказала, как надо "декоммунизировать" домашние аптечки

Пользователи Facebook встали на защиту мази Вишневского, перекиси водорода и "Звездочки" от критики бывшей и.о. министра.

В домашних аптечках украинцев могут быть "устаревшие, неэффективные, а порой и опасные препараты, которым давно не место в аптечке современного человека". Так считает экс-руководитель Минздрава Ульяна Супрун.

По ее мнению, из аптечек пора убрать:

Горчичники. Нет научных доказательств их полезности, но есть доказательства ожогов, которые они могут оставить на коже.

Оксолиновую мазь. Ею советуют мазать в носу и вокруг, чтобы защититься от простуды и гриппа. Научных обоснований такого эффекта нет. Но будучи нанесенной, мазь блокирует носовой ход, затрудняет дыхание и мешает слизистой оболочке очиститься от частиц пыли, дыма и возбудителей респираторных инфекций.

Йод и зеленку. Рану или порез, если они неглубокие, можно просто очистить водой, не заливая ее йодом и зеленкой. Кроме этого, есть более безопасные и современные средства, которые не вызывают раздражений и не оставляют цветных меток на коже.

Перекись водорода. Нет научных подтверждений того, что если промыть рану перекисью, это поможет ей быстро и лучше зажить.

Мазь Вишневского. Она была изобретена в 1927 году и широко применялась для лечения ран, ожогов, язв кожи и нагноений потому, что лучших средств в то время не было. И сейчас многие считают, что она помогает "вытягивать гной". На самом деле – наоборот. Мазь покрывает рану слоем пленки, которая не дает влаге испаряться. Это способствует росту и размножению бактерий, поэтому небольшой порез может превратиться в более опасную рану.

Мазь "Звездочка". Чаще всего ее используют для лечения насморка или чтобы не подхватить вирусы, поэтому смазывают нос и внутри него. Это вызывает боль, покраснение, аллергическую реакцию в виде чихания и раздражение нервных окончаний. Именно это может давать временное ощущение, что "пробило" нос. Но никакого отношения собственно к лечению насморка или защиты от вирусов мазь не имеет.

Мумие. Это естественный продукт, происхождение которого точно не выяснено. Одна из версий — это окаменевшие экскременты летучих мышей и грызунов, обитающих в горных пещерах. Нет никаких клинических испытаний, подтверждающих ту или иную пользу этого вещества." Если для кого-то и это не аргумент, то хотя бы стоит подумать о том, что в экскрементах животных не может быть никаких полезных, тем более лечебных веществ", – читает Супрун.

Супрун опубликовала свои рекомендации в Facebook. В комментариях под постом многие посетители довольно скептически отнеслись к ним. Больше всего защищали мазь Вишневского, перекись водорода и "Звездочку".

Напомним, Супрун начала формулировать свои рекомендации по здоровому образу жизни, применению лекарств и развенчивать околомедицинские мифы еще когда была руководителем Минздрава Украины. Продолжила заниматься этим она и после своей отставки.

На днях у госпожи Супрун вышла книга с ярким названием "Мочи мантунское образование Супрун получила в Университете штата Мичиган (США). В Университете Уэйна получила степень бакалавра естественных наук в области биологии. В Колледже медицины человека при Университете штата Мичиган, получила степень доктора медицины. Долгое время работала в различных больницах и клиниках США.