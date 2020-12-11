"Мочи манту". Уляна Супрун написала книгу о мифах в медицине

Главный герой книги — это здравый смысл, который сражается на ее страницах с "совковым мракобесием", рассказывает автор "Мочи манту".

Бывшая исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун представила у себя в Facebook книгу "Мочи манту" собственного авторства.

"Во времена, когда украинцы боятся вакцинироваться даже несмотря на пандемию, когда после случайного чиха скупают аптечные запасы антибиотиков, когда школьные учебники учат лечить рак содой – стране нужен новый герой. Герой, который расправится с совковым мракобесием и разорвет цепь неправильных решений, мешающих нам быть здоровыми. Встречайте – здравый смысл. Главный герой нашей новой книги "Мочи Манту", – написала Супрун.

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По словам экс-и.о. министра, книга "призвана передать уникальный опыт нашей команды, собранный за годы работы в системе здравоохранения".

"Мы хотели создать продукт, который станет для вас гидом в мире наиболее распространенных мифов и фактов о здоровье", – добавила Супрун, отметив, что книга выходит в продажу в пятницу 11-го декабря.

Отметим, что в РФ уже несколько лет существует практически одноименный подкаст российского издания "Медуза" – "Намочи манту". Его ведут медицинские журналисты Даша Саркисян, Марианна Мирзоян и Карина Назаретян. Кроме того, они ведут одноименный некоммерческий блог о доказательной медицине, не публикуя в нем рекламы.