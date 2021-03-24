На декоммунизацию "Родины-Матери" и моста Патона понадобится около года, - Институт нацпамяти

Руководитель ведомства Антон Дробович объяснил также, почему до сих пор не перемещен памятник Щорсу

Институт национальной памяти Украины нашел меценатов, которые помогут демонтировать герб СССР со щита монумента "Родины-Матери" в Киеве, причем, на процедуру демонтажа потребуется около года.

Об этом в интервью Chas News сообщил глава Института Антон Дробович.

"Мы нашли меценатов, готовых помочь с демонтажем герба со щита на монументе. Из-за пандемии коронавируса ни министерству, ни правительству было не до того. Отправная точка – решение правительства об устранении. На процедуру демонтажа нужен ориентировочно год", – рассказал чиновник.

Кроме того, по словам Дробовича, декоммунизировать в Киеве собираются мост Патона и памятник Щорсу.

"Есть определенный прогресс в случае с коммунистической символикой на мосту Патона. Мы ведем переговоры с органами местного самоуправления, поскольку продолжается реконструкция моста, и это хорошая возможность решить вопрос с символикой. Поэтому я надеюсь, что в этом случае будут сдвиги. А звезды на ВДНХ не подпадают под декоммунизацию", – проинформировал он.

Директор Института уточнил, что памятник Щорсу до сих пор не перемещен на другое место в связи с тем, что на создание музея советской пропаганды не хватило финансов.

"Не нашлось средств на создание этого парка, и, соответственно, Щорса некуда перевозить. Разве что в Спадщанский лес на Сумщине, где есть парк советского периода, но это тоже дорогой процесс", – резюмировал Антон Дробович.

Напомним, в Украинском институте национальной памяти заявляли о готовности убрать герб СССР со щита "Родины-матери" еще в феврале прошлого года.

"К нам уже обратились четыре инженерно-строительные организации, которые готовы участвовать в тендере и выполнить демонтаж герба. Предпринимательская и общественная инициатива у нас есть. Скидки, помощь, лишь бы убрать коммунистические символы. УИНП готов еще раз стать на эту тропу, но уже пройти этот путь до конца", – сообщал руководитель УИНП Антон Дробович.

В 2019 году Антон Дробович объяснил, почему памятник генералу Ватутину в Киеве нельзя демонтировать.

"Ватутин — этой фамилии нет в списках на декоммунизацию в силу разных обстоятельств. Не знаю, я изучаю этот вопрос –– почему и как. Во-вторых, даже если бы он и был в этих списках на декоммунизацию, существует отдельное исключение относительно могил. Это не просто памятник Ватутину, это могила его. И в таких случаях процедура совсем другая", – объяснил чиновник.

В феврале 2021 года Антон Дробович заявил, что проспекту Бандеры в Киеве не вернут прежнее название, Московский проспект, поскольку решение суда не вступит в силу.

"Решение Окружного админсуда Киева не вступило в силу. И не вступит, поскольку оно будет обжаловано Киевским горсоветом и Институтом нацпамяти. Чем провинился Корчак, Алмазов и другие перед активистами, которые подали иск, из судебного решения не понятно. Только людей кошмарят – переименовывают туда и обратно", — сказал он.

В свою очередь, экс-руководитель Минздрава Ульяна Супрун рассказала украинцам, как надо "декоммунизировать" домашние аптечки.