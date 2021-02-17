"Проспект Бандеры не станет "Московским", решение суда не вступит в силу", - Институт нацпамяти

Постоянные попытки поменять названия улиц, уверяет глава института, только "кошмарят украинцев".

Глава украинского Института национальной памяти Антон Дробович в комментарии Telegram-каналу PavlovskyNews заявил, что проспекту Бандеры в Киеве не вернут прежнее название, Московский проспект, поскольку решение суда не вступит в силу.

"Решение Окружного админсуда Киева не вступило в силу. И не вступит, поскольку оно будет обжаловано Киевским горсоветом и Институтом нацпамяти. Чем провинился Корчак, Алмазов и другие перед активистами, которые подали иск, из судебного решения не понятно. Только людей кошмарят — переименовывают туда и обратно", — заявил Дробович.

Он отметил, что мотивация истцов, обратившихся в ОАСК с просьбой вернуть предыдущее название проспекту Бандеры ему не особо понятна.

По словам главы Института нацпамяти, документы для обжалования решения ОАСКа в апелляции уже готовятся.

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Отметим, в решении ОАСКа сказано, что оно вступает в силу лишь по окончании срока подачи апелляционной жалобы — если ее не подадут. Согласно статье 295 Кодекса административного судопроизводства, апелляционная жалоба подается в течение 30-ти дней с момента принятия решения судом. То есть это решение можно оспорить до 28 февраля 2021 года.

О том, что ОАСК отменил решение Киевсовета от 2016 года о переименовании 5 улицы в Киеве (включая проспект Бандеры), стало известно 11 февраля. Решение было принято 28 января 2021 года.

Бывший глава Института нацпамяти Владимир Вятрович назвал это решение "псевдоюридическим", напомнив, что в 2019 году этот же суд принял аналогичное решение касательно проспекта Бандеры, которое вскоре отменили в апелляционном суде.

Фокус в отдельном материале разбирался почему ОАСК повторно принял такое решение по проспекту Бандеры и как на это отреагировали украинцы.