"Проспект Бандери не стане "Московським", рішення суду не вступить в силу", — Інститут нацпам'яті

Постійні спроби змінити назви вулиць, запевняє глава інституту, тільки "кошмар українців".

Голова українського Інституту національної пам'яті Антон Дробович у коментарі Telegram-каналу PavlovskyNews заявив, що проспекту Бандери в Києві не повернуть колишню назву, Московський проспект, оскільки рішення суду не вступить в силу.

"Рішення Окружного адмінсуду Києва не вступило в силу. І не вступить, оскільки воно буде оскаржене Київською міськрадою та Інститутом національної памʼяті. Чим завинив Корчак, Алмазов та інші перед активістами, які подали позов, з судового рішення не зрозуміло. Тільки людей кошмарять — перейменовують туди і назад", — заявив Дробович.

Він зазначив, що мотивація позивачів, які звернулися в ОАСК з проханням повернути попередню назву проспекту Бандери йому не особливо зрозуміла.

За словами голови Інституту нацпам'яті, документи для оскарження рішення ОАСК в апеляції вже готуються.

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Зазначимо, в рішенні ОАСК сказано, що воно вступає в силу лише після закінчення строку подання апеляційної скарги — якщо її не подадуть. Згідно зі статтею 295 Кодексу адміністративного судочинства, апеляційна скарга подається протягом 30-ти днів з моменту прийняття рішення судом. Тобто це рішення можна оскаржити до 28 лютого 2021 року.

Про те, що ОАСК скасував рішення Київради від 2016 року про перейменування 5 вулиць Києва (включаючи проспект Бандери), стало відомо 11 лютого. Рішення прийняли 28 січня 2021 року.

Колишній голова Інституту нацпам'яті Володимир В'ятрович назвав це рішення "псевдоюридичним", нагадавши, що у 2019 році цей же суд прийняв аналогічне рішення щодо проспекту Бандери, яке незабаром скасували в апеляційному суді.

Фокус в окремому матеріалі розбирався чому ОАСК повторно прийняв таке рішення щодо проспекту Бандери і як на це відреагували українці.