Суд вернул прежнее название киевскому проспекту Бандеры

Проспект в столице получил новое название в августе 2016 года

Окружной административный суд Киева отменил решение Киевсовета о переименовании улицы Суворова и Московского проспекта.

Об этом в четверг, 11 февраля, сообщил в Facebook глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

"Окружной админсуд Киева признал противоправным и отменил решение Киевского горсовета о переименовании улицы Суворова в улицу нацистского коллаборанта, организатора дивизии СС "Галиция" Михайла Омеляновича-Павленко и Московского проспекта в проспект Степана Бандеры. Решение принято по иску организации "Общественный контроль и порядок", – написал Долинский.

По его словам, также суд оштрафовал Киевский горсовет на 9,205 гривен за непредоставление данных для судебной экспертизы.

[ + – ] Сообщение Эдуарда Долинского

Напомним, официально Московский проспект в Киеве стал проспектом Бандеры еще в августе 2016 года. Тогда новые названия получили еще три улицы и один переулок: Баумана – на Януша Корчака (Шевченковский район), Кутузова – на Генерала Алмазова (Печерский район), Суворова – на Михаила Омеляновича-Павленко (Печерский район) и переулок Кутузова – на Евгения Гуцала (Печерский район).

В июне 2020 года народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива предложил объявить в Украине неделю траура в память о афроамериканце Джордже Флойде, а также переименовать в его честь проспект Степана Бандеры в Киеве.

Фокус сообщал, что в ночь на 5 февраля во Львове неизвестные облили памятник Степану Бандере на площади Кропивницкого красной краской.