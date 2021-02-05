Памятник Степану Бандере во Львове облили красной краской (фото)

Мэр города Андрей Садовый заявил, что хулиганам не удастся зарисовать место и значение Бандеры в истории Украины.

В ночь на 5 февраля во Львове неизвестные облили памятник Степану Бандере на площади Кропивницкого красной краской. Об инциденте сообщается на сайте мэрии.

Как видно на фото, опубликованных там же, злоумышленники испачкали памятник с обеих сторон.

По словам председателя Галицкой районной администрации Андрея Зозули, на месте уже работают сотрудники РА и полиции. Для очистки памятника вызвали вышку и подрядную организацию.

Фото: пресс-служба Львовского горсовета

Фото: пресс-служба Львовского горсовета

Об инциденте написал и городской голова Львова Андрей Садовый. На своей странице в Фецсбуке чиновник отмети, что не знает, кто это сделал, однако выразил надежду, что вандалов найдут и научат, "как правильно использовать краску". Заявление в полицию уже направили.

"Всем, кому так мешает Бандера, надо понять, что славу и место в истории Украины невозможно зарисовать краской", – подчеркнул он.

Фото: Facebook/Андрій Садовий

В полиции уточнили, что заявление о факте вандализма поступило в 2:20. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, а также сотрудники других служб и подразделений полиции Львовщины.

Следователи Львовской местной прокуратуры № 2 открыли уголовное производство по ч.2 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Если виновных найдут, а суд докажет их причастность к совершению преступления, им грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы до четырех лет.

Напомним, в Тернополе памятник Бандере также пострадал от рук хулиганов. Только вместо краски они выбрали зеленку, которой и облили скульптуру.