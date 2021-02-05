Пам'ятник Степану Бандері у Львові облили червоною фарбою (фото)

Мер міста Андрій Садовий заявив, що хуліганам не вдасться замалювати місце і значення Бандери в історії України.

У ніч на 5 лютого у Львові невідомі облили пам'ятник Степану Бандері на площі Кропивницького червоною фарбою. Про інцидент повідомляється на сайті мерії.

Як видно на фото, опублікованих там же, зловмисники забруднили пам'ятник з обох сторін.

За словами голови Галицької районної адміністрації Андрія Зозулі, на місці вже працюють співробітники РА і поліції. Для очищення пам'ятника викликали вишку і підрядну організацію.

Фото: пресс-служба Львовского горсовета

Фото: пресс-служба Львовского горсовета

Про інцидент написав і міський голова Львова Андрій Садовий. На своїй сторінці у Фейсбуці чиновник зазначив, що не знає, хто це зробив, проте висловив надію, що вандалів знайдуть і навчать, "як правильно використовувати фарбу". Заяву в поліцію вже направили.

"Усім, кому так заважає Бандера, треба зрозуміти, що славу і місце в історії України неможливо замалювати фарбою", — підкреслив він.

Фото: Facebook/Андрій Садовий

У поліції уточнили, що заява про факт вандалізму надійшла о 2:20. На місці події працювала слідчо-оперативна група, а також співробітники інших служб і підрозділів поліції Львівщини.

Слідчі Львівської місцевої прокуратури № 2 відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Якщо винних знайдуть, а суд доведе їх причетність до скоєння злочину, їм загрожує обмеження волі на термін до п'яти років або позбавлення волі до чотирьох років.

Нагадаємо: у Тернополі пам'ятник Бандері також постраждав від рук хуліганів. Тільки замість фарби вони вибрали зеленку, якою й облили скульптуру.