Суд повернув колишню назву київському проспекту Бандери

Проспект в столиці отримав нову назву в серпні 2016 року.

Окружний адміністративний суд Києва скасував рішення Київради про перейменування вулиці Суворова і Московського проспекту.

Про це в четвер, 11 лютого, повідомив у Facebook голова Українського єврейського комітету Едуард Долінський.

"Окружний адмінсуд Києва визнав протиправним і скасував рішення Київської міськради про перейменування вулиці Суворова на вулицю нацистського колаборанта, організатора дивізії СС "Галичина" Михайла Омеляновича-Павленка і Московського проспекту на проспект Степана Бандери. Рішення ухвалене за позовом організації "Громадський контроль і порядок", — написав Долінський.

За його словами, також суд оштрафував Київську міськраду на 9,205 гривень за ненадання даних для судової експертизи.

[ + – ] Повідомлення Едуарда Долінського

Нагадаємо, офіційно Московський проспект в Києві став проспектом Бандери ще в серпні 2016 року. Тоді нові назви отримали ще три вулиці і один провулок: Баумана перейменували на Януша Корчака (Шевченківський район), Кутузова — на Генерала Алмазова (Печерський район), Суворова — на Михайла Омеляновича-Павленка (Печерський район) та провулок Кутузова — на Євгена Гуцала (Печерський район).

У червні 2020 року народний депутат від фракції "Опозиційна платформа — За життя" Ілля Кива запропонував оголосити в Україні тиждень жалоби в пам'ять про афроамериканця Джорджа Флойда, а також перейменувати на його честь проспект Степана Бандери в Києві.

Фокус повідомляв, що в ніч на 5 лютого у Львові невідомі облили пам'ятник Степану Бандері на площі Кропивницького червоною фарбою.