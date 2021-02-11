"Переименование проспекта Бандеры - исключительно политическая провокация", - Вятрович

Вятрович напомнил, что в 2019 году ОАСК принял аналогичное решение, которое уже обжаловали в апелляционном суде.

Бывший глава Института национальной памяти Владимир Вятрович (а ныне — нардеп фракции "Европейская солидарность") написал на своей странице в Facebook, что считает возвращение решением Окружного админсуда Киева (ОАСК) предыдущего названия проспекту Бандеры "исключительно политической провокацией".

По мнению Вятровича, решение ОАСКа является "псевдоюридическим", поскольку в 2019 году этот же суд принял аналогичное решение касательно проспекта Бандеры, потому он не должен был его повторно рассматривать.

"В решении ОАСК нет даже упоминания о постановлении апелляционного суда и оно обосновывается тем, что "проект решения, пояснительная записка к проекту решения, протоколы очередного заседания постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам наименований не содержат в себе исторического исследования относительно критериев отбора таких лиц с учетом положений Закона Украины "О правовом статусе и чествования памяти борцов за независимость Украины в XX веке", — написал Вятрович.

Вятрович считает, что точку в этом вопросе необходимо поставить Верховному суду, а сам ОАСК "стоит ликвидировать", отметив, что тот "может утвердить решение и об отмене независимости Украины".

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Отметим, о том, что ОАСК вновь отменил решение Киевсовета о переименовании улицы Суворова и Московского проспекта стало известно 11 февраля. Решение было принято 28 января 2021 года.

В КГГА уже завили, что считают решение суда абсолютно необоснованным и что планируют подать касательно него апелляционную жалобу.

Напомним, официально Московский проспект в Киеве стал проспектом Бандеры еще в августе 2016 года. Тогда новые названия получили еще три улицы и один переулок: Баумана – на Януша Корчака (Шевченковский район), Кутузова – на Генерала Алмазова (Печерский район), Суворова – на Михаила Омеляновича-Павленко (Печерский район) и переулок Кутузова – на Евгения Гуцала (Печерский район).

В июне 2020 года народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива предложил объявить в Украине неделю траура в память о афроамериканце Джордже Флойде, а также переименовать в его честь проспект Степана Бандеры в Киеве