"Перейменування проспекту Бандери — виключно політична провокація", — В'ятрович

В'ятрович нагадав, що у 2019 році ОАСК прийняв аналогічне рішення, яке вже оскаржили в апеляційному суді.

Колишній голова Інституту національної памʼяті Володимир Вʼятрович (а нині — нардеп фракції "Європейська солідарність") написав на своїй сторінці у Facebook, що вважає повернення рішенням Окружного адмінсуду Києва (ОАСК) попередньої назви проспекту Бандери "виключно політичною провокацією".

На думку Вʼятровича, рішення ОАСК є "псевдоюридичними", оскільки у 2019 році цей же суд прийняв аналогічне рішення щодо проспекту Бандери, тому він не повинен був його розглядати повторно.

"У рішенні ОАСК немає навіть згадки про постанову апеляційного суду і воно обґрунтовується тим, що "проект рішення, пояснювальна записка до проекту рішення, протоколи чергового засідання постійної комісії Київської міської ради з питань найменувань не містять в собі історичного дослідження щодо критеріїв відбору таких осіб з урахуванням положень Закону України "Про правовий статус і вшанування памʼяті борців за незалежність України у XX столітті", — написав Вʼятрович.

Вʼятрович вважає, що крапку у цьому питанні необхідно поставити Верховному суду, а сам ОАСК "варто ліквідувати", зазначивши, що той "може затвердити рішення і про скасування незалежності України".

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Про те, що ОАСК знову скасував рішення Київради про перейменування вулиці Суворова і Московського проспекту стало відомо 11 лютого. Рішення прийняли 28 січня 2021 року.

У КМДА вже завили, що вважають рішення суду абсолютно необгрунтованим і що планують подати щодо нього апеляційну скаргу.

Нагадаємо, офіційно Московський проспект в Києві став проспектом Бандери ще у серпні 2016 року. Тоді нові назви отримали ще три вулиці і один провулок: Баумана перейменували на Януша Корчака (Шевченківський район), Кутузова — на Генерала Алмазова (Печерський район), Суворова — на Михайла Омеляновича-Павленка (Печерський район) та провулок Кутузова — на Євгена Гуцала (Печерський район).

У червні 2020 року народний депутат від фракції "Опозиційна платформа — За життя" Ілля Кива запропонував оголосити в Україні тиждень жалоби в памʼять про афроамериканця Джордже Флойда, а також перейменувати на його честь проспект Степана Бандери в Києві.