КГГА готовит апелляцию об отмене переименования проспекта Степана Бандеры

Заместитель председателя Киевской горадминистрации Марина Хонда заявила, что решение суда было абсолютно необоснованным.

Столичная власть готовит апелляционную жалобу относительно решения Окружного административного суда города Киева об отмене переименования Московского проспекта в проспект Степана Бандеры, а также трех других улиц и переулка.

Об этом сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда.

28 января 2021 года суд удовлетворил иск общественного союза "Общественный контроль и порядок" от 5 ноября 2016 и отменил решение Киевсовета о переименовании следующих улиц, проспекта и переулков:

улицу Баумана на улицу Януша Корчака;

улицу Кутузова на улицу Генерала Алмазова;

улицу Суворова в улицу Михаила Емельяновича-Павленко;

переулок Кутузова в переулок Евгения Гуцало;

проспект Московский на проспект Степана Бандеры.

Марина Хонда отметила, что решение суда было абсолютно необоснованным. Оно было принято через четыре года после подачи иска и без участия представителей Киевского городского совета.

На данный момент решение Окружного административного суда города Киева от 28 января 2021 не вступило в законную силу.

Напомним, в ночь на 5 февраля неизвестные во Львове облили памятник Степану Бандере.