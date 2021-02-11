КМДА готує апеляцію про скасування перейменування проспекту Степана Бандери

Заступниця голови Київської міськадміністрації Марина Хонда заявила, що рішення суду було абсолютно необгрунтованим.

Столична влада готує апеляційну скаргу щодо рішення Окружного адміністративного суду міста Києва про скасування перейменування Московського проспекту на проспекту Степана Бандери, а також трьох інших вулиць і провулку.

Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда.

28 січня 2021 року суд задовольнив позов громадської спілки "Громадський контроль і порядок" від 5 листопада 2016 і скасував рішення Київради про перейменування таких вулиць, проспекту і провулків:

вулицю Баумана на вулицю Януша Корчака;

вулицю Кутузова на вулицю Генерала Алмазова;

вулицю Суворова на вулицю Михайла Омеляновича-Павленка;

провулок Кутузова на провулок Євгена Гуцала;

проспект Московський на проспект Степана Бандери.

Марина Хонда зазначила, що рішення суду було абсолютно необгрунтованим. Воно було ухвалене через чотири роки після подачі позову та без участі представників Київської міської ради.

Наразі рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 28 січня 2021 не набрало чинності.

Нагадаємо, у ніч на 5 лютого невідомі у Львові облили пам'ятник Степану Бандері.