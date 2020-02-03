Институт нацпамяти готовится убрать герб СССР с "Родины-матери"
2020-02-03 12:48:58
Антон Дробович заявил, что Институт готов еще раз стать на эту тропу, но уже пройти этот путь до конца
В Украинском институте национальной памяти заявили о готовности убрать герб СССР со щита "Родины-матери".
Об этом заявил руководитель УИНП Антон Дробович, передает Радио Свобода.
В настоящее время четыре инженерно-строительных организации готовы участвовать в тендере и выполнить демонтаж.
"К нам уже обратились четыре инженерно-строительные организации, которые готовы участвовать в тендере и выполнить демонтаж герба. Предпринимательская и общественная инициатива у нас есть. Скидки, помощь, лишь бы убрать коммунистические символы. УИНП готов еще раз стать на эту тропу, но уже пройти этот путь до конца", – отметил Дробович.
По его словам, в УИНП знакомы с проблемой "авторских претензий на монумент", и аспектами сложности подобных работ.
"Мы обратимся в Музей и в Министерство культуры. Объективные препятствия невыполнению декоммунизации решим, обратимся за помощью к министру Владимиру Бородянскому", – сказал Дробович.
Также он отметил, что ответственность несет тот, у кого объект стоит на балансе.
Монумент "Родина-Мать" является частью Мемориального комплекса Музея истории Украины во Второй мировой войне. Символизм скульптуры формировался, в первую очередь, в планах его первого автора - московского скульптора Евгения Вучетича. В стенограмме встречи скульптора с членами Политбюро ЦК КПУ от 10 мая 1973 указаны следующие слова Вучетича: "Мы включим все, что есть лучшее в Украине, покажем единую братскую семью".
Как ранее сообщал Фокус:
- Сразу после назначения на должность Дробович говорил, что демонтаж герба Советского Союза на щите монумента "Родина-мать" в Киеве обойдется очень дорого и будет требовать сложных расчетов, "чтобы не наклонить статую".
- В 2017 году председатель Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович сообщил, что демонтаж герба СССР на монументе "Родина-мать" тормозят только техническая и финансовая проблемы.