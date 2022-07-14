"Не все так просто": у Мінцифри розповіли, коли українці зможуть голосувати в смартфоні

Онлайн-опитування вже допомагають владі дізнаватися про думку громадян, але виборча система набагато складніша.

Опитування в сервісі державних послуг "Дія" стали корисним інструментом демократії, але Україна поки що не готова перенести виборчий процес в онлайн-режим. Про це керівник Міністерства цифрової трансформації з питань розвитку електронних послуг Мстислав Банік розповів в інтерв'ю сайту "Вікна".

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За його словами, жителі інших країн захоплюються, коли дізнаються про цифрові паспорти, онлайн-опитування й інші функції програми "Дія". На відміну від петицій і запитів, голосування дозволяють державі безпосередньо звернутися до людей і дізнатися їхню думку щодо важливих питань.

"Насправді це і є електронна демократія. Є петиції, різні місцеві портали, наприклад "Київ цифровий". Це все інструменти, завдяки яким людина може взяти участь у прийнятті тих чи інших рішень. Але я пишаюся, що в Україні є опитування", — заявив Мстислав Банік.

Опитування в "Дії" проводять абсолютно безплатно, тоді як соціологічні дослідження "коштують десятки тисяч доларів". Крім того, формат простий у використанні та подачі: президент може озвучити своє питання за допомогою відеозвернення й отримати широкий відгук. Наприклад, у виборі дизайну нової марки від "Укрпошти" взяли участь 766 тис. осіб, а щодо володіння зброєю проголосували 1,7 млн осіб.

Однак онлайн-опитування мають недолік — у них беруть участь не всі громадяни країни, а лише користувачі "Дії". Через це дослідження не може охопити усі вікові групи та соціальні категорії, наприклад, старше покоління, яке неохоче користується смартфонами.

"Люди поступово стають готовими до таких рішень, пристосовуються завдяки таким опитуванням — це однозначно. Але об'єктивно не можу сказати, чи люди готові до глобальних рішень на рівні держави, наприклад, до електронного голосування. Тут і технічно не все так просто: опитування не можуть служити основою для виборів", — пояснив представник Мінцифри.

Він додав, що в опитуваннях усе залежить лише від кількості голосів, тоді як робота виборчої системи в рази складніша. Наразі організацією виборів займається Центральна виборча комісія, тому для проведення голосувань в інтернеті необхідно ухвалити новий закон. Коли з'явиться законодавча база, Мінцифри зможе приєднатися до розробки нової онлайн системи разом зі своїми експертами.

Раніше Мстислав Банік розповів, що в Україні немає розробок для відправки через "Дію" повісток із військкоматів. Наразі додаток може надсилати лише повідомлення із судів, які навіть не є повноцінними документами.

Нещодавно в "Дії" запустили опитування щодо зміни монумента "Батьківщина-мати" в Києві. Мінкульт звернув увагу, що на щиті скульптури зображено радянський символ, і запропонував зняти герб СРСР, залишивши поверхню чистою або замінивши його на український тризуб.

Експерт із кібербезпеки Костянтин Корсун розкритикував ідею виборів у смартфоні. На його думку, за допомогою "Дії" влада зможе деанонімізувати виборчий процес, отримуючи докладну інформацію, хто й за що голосував.