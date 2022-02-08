Вибори у смартфоні? Навіщо владі соцопитування в "Дія" і що вона знатиме про виборців

Вибори у смартфоні стрімко наближаються. І це вже не навчальна тривога. Кабмін затвердив "Порядок проведення опитування…" через додаток "Дія", тим самим підтвердивши, що портал "Дія" та додаток "Дія" — це та сама система, а ще точніше — додаток є мобільною версією порталу. А якщо це одна система, то витік даних із порталу означає витік даних із програми, чи не так?

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Але повернемось до виборів у смартфоні. Власне, фальсифікація онлайн-виборів є єдиним шансом агресивних невігласів залишитися при владі. Думаю, на Банковій загальний план такий:

спочатку змусимо всіх встановити собі "Дія": зробимо так, щоб без "Дія" неможливо було отримати "ковідну тисячу" та сертифікат вакцинації.

Коли заженемо туди хоча б половину виборців — почнемо потихеньку проводити опитування через Дію. Оскільки ми вважаємо, що повністю контролюємо всю інфраструктуру та екосистему "Дія", то для початку малюватимемо результати опитувань дуже схожі на реальні. Або навіть реальні результати публікуватимемо. Це сприятиме підвищенню довіри до самого процесу "голосування через "Дія", яке ми назвемо "зворотним зв'язком" та "прямою демократією" — нехай втішаться.

А коли "опитування" стане регулярним, електорат звикне і нічого не матиме проти, тоді просто замінимо слово "опитування" на слово "вибори", щоб ніхто нічого не помітив.

До цього моменту ми через "опитування" підвищимо рейтинги правлячої партії до космічних вершин, і пофіг, що насправді рейтинги будуть близько-нульовими. Головне — щоб піпл вірив у "Дія" та її "опитування".

Проти розумників, які кричатимуть, що все це грандіозне нагиналово – відкриємо оперативно-розшукові справи, пустимо зовнішню адресу, залякуватимемо, пришиємо кримінальні справи, проведемо обшуки, закриємо — все як завжди. До того ж через "Дія" можна чітко контролювати, хто і як "проголосував", хто чим незадоволений, і всіх потенційних дисидентів поставити на облік.

А в онлайн-виборах переможе той, хто потрібний. І вся його зграя також залишиться при владі, і продовжить пиляти мільйони, дзюрчачи в очі платникам податків. Профіт.

Як один із цих "розумників", я відразу заявляю, що дані "опитування" не повинні і не можуть мати жодної юридичної сили. Як улаштована "Дія" зсередини, яка її інфраструктура і хто контролює всі її елементи — невідомо, чи все це засекречено владою. Швидше за все, повністю підконтрольне "дієвим" та їхнім прихильникам, зокрема комерційним компаніям та ІТ-фірмами російсько-білоруського походження. Не виключено, що частина інфраструктури "Дія" контролюється кремлівськими хакерами — свої можливості вони продемонстрували 14 та 22 січня 2022 року, коли витік значний обсяг персональних даних громадян України з порталу "Дія".

Загалом "Дія" має велику кількість критичних недоліків, які викладені тут.

Поясню простими словами, що означатиме проведення "опитувань через "Дія":

влада знатиме ПІБ, адресу, дату народження кожного, хто за щось проголосує ("опитування" чи "вибори"). І головне — як саме проголосує, за кого чи проти чого. Адже влада і є "організатори опитування", і вона контролює "Дія", в якій є всі ідентифікаційні документи.

Перевірити результати такого "онлайн-опитування" ("голосування") або просто переконатися, що твій голос враховано — не буде жодної технічної можливості. Усім просто оголосять результати. Ви просто вірте нам на слово, ви ж довіряєте нам, так?

Існує технічна можливість створення фейкових "голосувальників". Приклад: "кейс Джо Байдена", про який влада досі мовчить.

Результати таких "Дія"-опитування" будуть аргументом для прийняття державних рішень. Наприклад: "За результатами опитування в "Дія", 78% респондентів вважають за необхідне запровадити цензурування контенту в Інтернеті та створити відповідний державний орган Укркомнагляд, відповідальний за виконання таких обмежень. Виключно з метою державної безпеки та боротьби з тероризмом".

Тобто ми з вами є свідками того, що зроблено черговий крок у напрямі (цифрової) диктатури та обмеження наших прав. Без будь-якого закону — просто постановою, просто підконтрольного Кабміну, де Федоров не просто так віцепрем'єр.

Нагадаю, що онлайн-вибори не проводяться в жодній країні світу, окрім Естонії. Не проводяться у США, не проводяться у Великій Британії, не проводяться у Франції, Німеччині, Голландії, Австралії, Канаді та інших демократичних цивілізованих країнах. У США понад 80 найбільш шанованих світових експертів (зокрема Брюс Шнайєр та Мартін Хеллман) ще у квітні 2020 р. звернулися до губернаторів штатів та керівників виборчих комісій з вимогою відмовитися від онлайн-виборів через недосконалість сучасних технологій та неможливість забезпечити демократичні принципи волевиявлення за такого способу голосування. І до їхньої думки влада США прислухалася.

А ось влада нашої країни, яка на Заході офіційно вважається такою, що "розвивається", — не прислухалася до місцевих фахівців. Чиновники сказали: "Та хто вони такі!", А щодо їхніх звернень: "Це тільки припущення без доказів, тьху на них". Тобто поводяться як типова країна третього світу.

У США, Німеччині, Фінляндії, країнах, де високий рівень довіри до влади — відмовилися від онлайн-виборів, а в Україні, де рівень такої довіри менше 20% — тупо пруть напролом до "виборів у смартфоні", ігноруючи думку експертів та великі сумніви суспільства.

Найрозвиненіші країни займалися концепцією проведення онлайн-виборів по 20 років, але не зважилися їх проводити. Українські весільні фотографи думали — рік, два, ще й білоруси щось порадили — і вже все для себе вирішили. Адже це розумні завжди сумніваюся, дурні ніколи. "Все ж таки просто: взяти і поділити". І зробити з цим нічого не можна: все одно якась частина суспільства радісно вітатиме "голосування в смартфоні", а ті, хто вміє думати і не згодні — на вулицю не вийдуть. А лише цей фактор є стримувальним для сьогоднішніх невігласів у владі.

Самостійно захиститися від "голосування у смартфоні" — нереально. Навіть крутим професіоналам. Тому єдиний захист свободи вибору для громадян — публічний протест та висунення вимог владі. Решта — пропозиції, критика, міжнародний досвід, сучасні практики — не працює, я перевіряв. Тільки "вулиця". Бо іншої мови вони не розуміють. І не хочуть розуміти.

Першоджерело.