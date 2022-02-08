Выборы в смартфоне? Зачем власти соцопросы в "Дія" и что она будет знать об избирателях

Выборы в смартфоне стремительно приближаются. И это уже не учебная тревога. Кабмин утвердил "Порядок проведения опроса…" через приложение "Дія", тем самым подтвердив, что портал "Дія" и приложение "Дія" – это одна и та же система, а еще точнее – приложение является мобильной версией портала. А если это одна система, то утечка данных из портала означает утечку данных из приложения, не правда ли?

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Но вернемся к выборам в смартфоне. Собственно, фальсификация онлайн-выборов является единственным шансом агрессивных невежд остаться у власти. Думаю, на Банковой общий план таков:

сначала заставим всех установить себе "Дія": сделаем так, чтобы без "Дія" невозможно было получить "ковидную тысячу" и сертификат вакцинации.

Когда загоним туда хотя бы половину избирателей – начнем потихоньку проводить опрос через "Дія". Поскольку мы считаем, что полностью контролируем всю инфраструктуру и экосистему "Дія", то для начала будем рисовать результаты опросов очень похожие на реальные. Или даже реальные результаты будем публиковать. Это поспособствует повышению доверия к самому процессу "голосования через "Дія", которое мы назовем "обратной связью" и "прямой демократией" – пусть утешатся.

А когда "опрос" станет регулярным, электорат привыкнет и не будет ничего иметь против, тогда просто заменим слово "опрос" на слово "выборы", чтобы никто ничего не заметил.

К этому моменту мы через "опрос" повысим рейтинги правящей партии до космических вершин, и пофиг, что на самом деле рейтинги будут близко-нулевыми. Главное – чтобы пипл верил в "Дія" и ее "опрос".

Против умников, которые будут кричать, что все это грандиозное нагибалово – откроем оперативно-розыскные дела, пустим наружку, будем запугивать, пришьем уголовные дела, проведем обыски, закроем – все как всегда. К тому же, через "Дія" можно четко контролировать, кто и как "проголосовал", кто чем недоволен, и всех потенциальных диссидентов поставить на учет.

А в онлайн-выборах победит тот, кто нужно. И вся его свора также останется у власти, и продолжит пилить миллионы, журча в глаза налогоплательщикам. Профит.

Как один из этих "умников", я сразу заявляю, что данные "опроса" не должны и не могут иметь никакой юридической силы. Как устроена "Дія" изнутри, какова ее инфраструктура и кто контролирует все ее элементы – неизвестно, все это засекречено властью. Скорее всего, полностью подконтрольно "дієвим" и их сторонникам, в том числе коммерческим компаниям и ІТ-фирмами российско-белорусского происхождения. Не исключено, что часть инфраструктуры "Дія" контролируется кремлевскими хакерами – свои возможности они продемонстрировали 14 и 22 января 2022, когда утек значительный объем персональных данных граждан Украины с портала "Дія".

В общем "Дія" имеет большое количество критических недостатков, которые изложены здесь.

Объясню простыми словами, что будет означать проведение "опросов через "Дія":

власть будет знать ФИО, адрес, дату рождения каждого, кто за что-то проголосует ("опрос" или "выборы"). И главное – как именно проголосует, за кого или против чего. Ведь власть и есть "организаторы опроса", и она же контролирует "Дія", в которой имеются все идентификационные документы.

Проверить результаты такого "онлайн-опроса" ("голосования") или просто убедиться, что твой голос учтен, – не будет никакой технической возможности. Всем просто объявят результаты. Вы просто верьте нам на слово, вы же нам доверяете, да?

Существует техническая возможность создания фейковых "голосовальщиков". Пример: "кейс Джо Байдена", о котором власти до сих пор молчат.

Результаты таких "Дія"-опросов" будут аргументом для принятия государственных решений. Например: "По результатам опроса в "Дія", 78% респондентов считают необходимым ввести цензурирование контента в Интернете и создать соответствующий государственный орган Укркомнадзор, ответственный за выполнение таких ограничений. Исключительно в целях государственной безопасности и борьбы с терроризмом".

То есть мы с вами являемся свидетелями того, что сделан очередной шаг в направлении (цифровой) диктатуры и ограничения наших прав. Без какого-либо закона, — просто постановлением, просто подконтрольного Кабмина, в котором Федоров не просто так вице-премьер.

Напомню, что онлайн-выборы не проводятся ни в одной стране мира, кроме Эстонии. Не проводятся в США, не проводятся в Великобритании, не проводятся во Франции, Германии, Голландии, Австралии, Канаде и других демократических цивилизованных странах. В США более 80 наиболее уважаемых мировых экспертов (в том числе Брюс Шнайер и Мартин Хеллман) еще в апреле 2020 г. обратились к губернаторам штатов и руководителям избирательных комиссий с требованием отказаться от онлайн-выборов из-за несовершенства современных технологий и невозможности обеспечить демократические принципы волеизъявления при таком способе голосования. И к их мнению власти США прислушались.

А вот власть нашей страны, которая на Западе официально считается "развивающейся", — не прислушалась к местным специалистам. Чиновники сказали: "Да кто они такие!", а по поводу их обращений: "Это только допущения без доказательств, тьфу на них". То есть ведут себя как типичная страна третьего мира.

В США, Германии, Финляндии, странах, где высок уровень доверия к власти, – отказались от онлайн-выборов, а в Украине, где уровень такого доверия менее 20% – тупо прут напролом к ​​"выборам в смартфоне", игнорируя мнение экспертов и большие сомнения общества.

Более развитые страны занимались концепцией проведения онлайн-выборов по 20 лет, но так и не решились их проводить. Украинские свадебные фотографы думали – год, два, еще и белорусы что-то посоветовали, – и уже все для себя решили. Ведь это умные всегда сомневаюсь, дураки – никогда. "Все же просто: взять и поделить". И сделать с этим ничего нельзя: все равно какая-то часть общества будет радостно приветствовать "голосование в смартфоне", а умеющие думать и не согласные – на улицу не выйдут. А только этот фактор является сдерживающим для сегодняшних невежд во власти.

Самостоятельно защититься от "голосования в смартфоне" – нереально. Даже крутым профессионалам. Поэтому единственная защита свободы выбора для граждан – публичный протест и выдвижение требований властям. Все остальное – предложения, критика, международный опыт, современные практики – не работает, я проверял. Только "улица". Ибо другого языка они не понимают. И не желают понимать.

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