"Дія" будет собирать и хранить данные об украинцах: что известно

Кабинет министров обязал ГП "Дія" собирать и хранить обезличенные персональные данные участников опросов из "отдельных категорий", а также результаты соцопросов.

Государственное приложение "Дія" будет собирать персональные данные украинцев во время социальных опросов. Об этом идет речь в дополнении к постановлению Кабинета министров от 7 февраля 2022 года.

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В документе описан порядок проведения социологических опросов на портале государственных услуг. В п.4 документа "Порядок проведения опроса касательно инициатив, направленных на решение вопросов государственного управления в различных сферах общественной жизни, на Едином государственном вебпортале электронных услуг" указано, что "Опрос проводится в электронной форме средствами Портала "Дія", в том числе с использованием мобильного приложения Портала "Дія" ("Дія")".

Отмечается также, что опрашивать могут как всех пользователей мобильного приложения, так и отдельные категории граждан, согласно условиям заказа инициатора опроса. Инициатором может выступать "министерство, другой центральный или местный орган исполнительной власти, подавшие в Минцифру заказ на проведение опроса", организатором же выступит ГП "Дія".

Чтобы принять участие в опросе, украинцам нужно будет заполнить анкету, сформированную на портале или в приложении "Дія".

"Для проведения опроса среди отдельных категорий граждан могут собираться и храниться обезличенные персональные данные таких граждан в течение времени, определенного этим Порядком", — отмечается в документе.

Действие Порядка, кроме инициаторов и участников (украинцев), распространяется на держателя и технического администратора портала "Дія". Согласно постановлению Кабмина, техническим администратором портала является государственное предприятие "Дія", а держателем — Минцифры.

После завершения опроса организатор в течение трех дней информирует инициатора о результатах социологического исследования.

"Результаты отображаются обособленно в форме общих данных и отправляются вместе с сопроводительным письмом с использованием системы электронного информационного взаимодействия органов исполнительной власти, а также на электронную почту, определенную инициатором", — сказано в документе.

За хранение результатов опросов будет отвечать технический администратор Портала "Дія" (т.е. ГП "Дія") в течение трех лет с момента их завершения.

Одновременно могут проводиться несколько разных опросов, вопросы могут содержать до 10 вариантов ответа, они также могут быть представлены в текстовой, графической или аудиовизуальной форме. При этом ГП "Дія" может вносить правки в вопросы, согласовав их с инициатором, а также досрочно прекращать опросы в случае технических ошибок или "потери актуальности".

Ранее киберэксперты назвали критические дефекты приложения "Дія". Специалисты утверждают, что сервис собирает, хранит и обрабатывает персональные данные украинцев, которые могут перехватить злоумышленники.

При этом Минцифры недавно отчиталось о втором Bug Bounty приложения "Дія", которое назвало самым безопасным продуктом. По словам министра Михаила Федорова, за полгода хакерам не удалось обнаружить критических уязвимостей ПО.