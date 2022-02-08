"Дія" збиратиме та зберігатиме дані про українців: що відомо

Кабінет міністрів зобов'язав ДП "Дія" збирати та зберігати знеособлені персональні дані учасників опитувань із "окремих категорій", а також результати соцопитувань.

Державний додаток "Дія" збиратиме персональні дані українців під час соціальних опитувань. Про це йдеться в доповненні до постанови Кабінету Міністрів від 7 лютого 2022 року.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

У документі описано порядок проведення соціологічних опитувань на порталі державних послуг. У п.4 документа "Порядок проведення опитування щодо ініціатив, спрямованих на вирішення питань державного управління у різних сферах суспільного життя, на Єдиному державному вебпорталі електронних послуг" зазначено, що "Опитування проводиться в електронній формі засобами Порталу "Дія", у тому числі з використанням мобільного додатка Порталу "Дія" ("Дія")".

Зазначається також, що опитувати можуть як користувачів мобільного додатка, так і окремі категорії громадян, згідно з умовами замовлення ініціатора опитування. Ініціатором може виступати "міністерство, інший центральний або місцевий орган виконавчої влади, які подали до Мінцифри замовлення на проведення опитування", а організатором виступить ДП "Дія".

Щоб взяти участь в опитуванні, українцям потрібно буде заповнити анкету, сформовану на порталі або в додатку "Дія".

"Для проведення опитування серед окремих категорій громадян можуть збиратися та зберігатися знеособлені персональні дані таких громадян протягом часу, визначеного цим Порядком", — зазначається в документі.

Дія Порядку, крім ініціаторів і учасників (українців), поширюється на власника й технічного адміністратора порталу "Дія". Відповідно до постанови Кабміну, технічним адміністратором порталу є державне підприємство "Дія", а власником — Мінцифри.

Після завершення опитування організатор протягом трьох днів інформує ініціатора про результати соціологічного дослідження.

"Результати відображаються відокремлено у формі загальних даних і надсилаються разом із супровідним листом із використанням системи електронної інформаційної взаємодії органів виконавчої влади, а також на електронну пошту, визначену ініціатором", — сказано в документі.

За зберігання результатів опитувань відповідатиме технічний адміністратор Порталу "Дія" (тобто ДП "Дія") протягом трьох років із моменту їхнього завершення.

Одночасно можуть проводитися кілька різних опитувань, питання можуть містити до 10 варіантів відповіді, вони можуть бути представлені в текстовій, графічній або аудіовізуальній формі. При цьому ДП "Дія" може вносити виправлення до питань, погодивши їх із ініціатором, а також достроково припиняти опитування в разі технічних помилок або "втрати актуальності".

Раніше кіберексперти назвали критичні дефекти програми "Дія". Фахівці стверджують, що сервіс збирає, зберігає й обробляє персональні дані українців, які можуть перехопити зловмисники.

При цьому Мінцифри нещодавно відзвітували про другий Bug Bounty додатку "Дія", який назвав найбезпечнішим продуктом. За словами міністра Михайла Федорова, за пів року хакерам не вдалося виявити критичних уразливостей програмного забезпечення.