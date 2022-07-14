"Вопрос о повестках через "Дію" сейчас не стоит", — Мстислав Баник

Руководитель по развитию электронных услуг Минцифры говорит, что судебные повестки путают с армейскими.

В Украине пока нет никаких разработок для отправки повесток военнообязанным через государственный сервис Дія. Подробности руководитель по развитию электронных услуг Министерства цифровой трансформации Мстислав Баник рассказал в интервью порталу "Вікна".

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Он обратил внимание, что в Украине существует множество профессий, представители которых являются военнообязанными, и после введения военного положения призывают как мужчин, так и женщин. По словам Мстислава Баника, министерства могут уточнять друг у друга информацию, но электронных систем для этого пока нет.

"Вопрос о повестках через "Дію" сейчас не стоит", — заявил чиновник.

Мстислав Баник объяснил, что слухи о призыве в военкоматы через "Дію" появились из-за спекуляции некоторых СМИ на историях, в основу которых легли судебные повестки — уведомления о назначении заседаний или принятии решений. Представитель Минцифры подчеркнул: такие документы имеют информационный характер и не заменяют официальные уведомления, но многие украинцы путают их с повестками, вручаемыми в рамках призыва на воинскую службу.

Он добавил, что в настоящее время мобильным приложением "Дія", обеспечивающим доступ к цифровыми документами и государственными услугами в смартфоне пользуется почти 18 млн. украинских граждан, порталом — 18,5 млн, а это примерно половина всего населения Украины. Приложение предоставляет 12 видов цифровых документов и 23 услуги, на портале же доступны более 70 услуг.

"Во время полномасштабной войны в Украине мы запустили более десяти новых сервисов в Действии. Минцифра постоянно усовершенствует и расширяет количество онлайн-услуг. Наша цель — быстрее всего оцифровывать те услуги, которыми пользуются больше всего украинцев и упростят жизнь", — рассказал Мстислав Баник.

Ранее писали, что Минобороны хочет использовать "Дію" для военного учета украинцев. Как рассказал пресс-секретарь ведомства Александр Мотузяник, профильные ведомства пытаются цифровизировать призыв военнообязанных в армию в рамках политики "государство в смартфоне". Он призвал граждан не паниковать и пообещал, что власти не будут применять практики СССР. Минцифры же открестилось от его слов и заявило, что за воинский учет отвечает специальная электронная система "Оберіг".

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что в "Дії" никогда не будут рассылать повестки из военкоматов, а только судебные. Тем временем, многие начали удалять государственное приложение.