Минобороны хочет использовать "Дію" для военного учета украинцев: как это работает

Профильные ведомства работают над цифровизацией учета военнообязанных. Практики из Советского союза военные обещают не применять.

В Украине могут цифровизировать отдельные этапы и элементов взятия на военный учет. Об этом агентству УНН сказал пресс-секретарь Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

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Спикер напомнил о всеобщей политике государства – "страна в смартфоне".

"Такой вопрос как учет военнообязанных в дальнейшем может быть, по крайней мере на первых шагах, частично переведен в цифровой режим с использованием "Дії", – сказал Мотузяник.

Мотузяник призвал украинцев не паниковать и сказал, что практики Советского союза военные применять не будут.

Главное — обеспечить баланс между правами и свободами граждан Украины и условиями военного времени, подчеркнул он.

Работу по цифровизации военного учета, по словам спикера Минобороны, уже ведут соответствующие министерства.

Глава Минцифры Михаил Федоров 29 июня говорил, что через "Дію" не будут присылать повестки. Тогда вручение повесток в "Дії" обсуждалось в пабликах о мобилизации. Некоторые люди даже удалили приложение.

Фокус ранее написал подробный материал о распоряжении Генштаба Украины ограничить передвижение военнообязанных граждан по стране.

Напомним, что 4 июля Запорожская ОВА решила, что военнообязанные мужчины смогут выехать в другие регионы Украины только после получения спецразрешения от военкома.