Міноборони хоче використати "Дію" для військового обліку українців: як це працює
Профільні відомства працюють над цифровізацією обліку військовозобов'язаних. Практики із Радянського союзу військові обіцяють не застосовувати.
В Україні можуть оцифровувати деякі етапи та елементи взяття на військовий облік. Про це агентству УНН сказав речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.
Речник нагадав про загальну політику держави — "країна у смартфоні".
"Таке питання як облік військовозобов'язаних надалі може бути принаймні на перших кроках частково переведено в цифровий режим з використанням "Дії", – сказав Мотузяник.
Мотузяник закликав українців не панікувати й сказав, що практики Радянського союзу військові не застосовуватимуть.
Головне — забезпечити баланс між правами та свободами громадян України та умовами воєнного часу, наголосив він.
Роботу з цифровізації військового обліку, за словами речника Міноборони, вже ведуть відповідні міністерства.
Голова Мінцифри Михайло Федоров 29 червня говорив, що через "Дію" не надсилатимуть повістки. Тоді вручення повісток у "Дії" обговорювалося в пабліках про мобілізацію. Деякі люди навіть видалили програму.
Фокус раніше написав докладний матеріал про розпорядження Генштабу України обмежити пересування військовозобов'язаних громадян країною.
Нагадаємо, що 4 липня Запорізька ОВА вирішила, що військовозобов'язані чоловіки зможуть виїхати до інших регіонів України лише після отримання спецдозволу від військкома.