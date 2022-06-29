Повістка в "Дії": у Мінцифрі розповіли, чи закликають українців до армії через телефон (відео)

За даними журналістів, про вручення повісток у "Дії" писали в пабліках про мобілізацію. Деякі люди видалили додаток, але влада каже, що "Дія" доставляє сповіщення лише про судові справи.

Українці не отримають повістки до військкоматів у додатку "Дія". Таку обіцянку дав міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров журналістам після брифінгу 29 червня.

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Міністр наголосив, що у влади немає таких планів, і порадив не читати російські ЗМІ, які розповсюджують фейки та дестабілізують ситуацію в Україні.

"Такого точно не буде ніколи. У "Дії" зараз є можливість отримати сповіщення про судові справи. За бажання цю функцію можна вимкнути", — пояснив Федоров.

Деякі ЗМІ пишуть, що тема про вручення повісток через Дію з'явилася в пабліках про мобілізацію. Через це люди почали видаляти програму.

Нагадаємо, що раніше поліцейські та представники військкомату провели рейди по нічних клубах Києва. Чоловікам призовного віку, які порушили комендантську годину, виписали повістки.

В Одесі 11 червня парі хотіли вручити повістки в армію через інтимні розваги на пляжі, але чоловік виявився іноземцем. Замість призову до армії їх звинуватили в хуліганстві.

Термін дії воєнного стану закінчиться 23 серпня, але є ймовірність його продовження. У ЗСУ, за словами влади, беруть професійних та мотивованих людей, які мають бажання захищати державу.