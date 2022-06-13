Замість повістки: парі після публічного інтиму на пляжі в Одесі загрожує до 5 років ув'язнення

Чоловік виявився громадянином іншої країни. Тому призвати його до української армії, як планувалося раніше, не можна.

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Чоловікові та жінці, які вдавалися до інтимних втіх на очах у відвідувачів одного із закладів відпочинку в Одесі, оголосили про підозру в хуліганстві. Санкції статті передбачають позбавлення волі на термін від 4 до 5 років. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції на Одещині.

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"Дівчина з чоловіком у громадському місці в присутності людей задовольнили свої сексуальні бажання, чим скоїли грубе порушення громадського порядку, що супроводжувалося винятковим цинізмом, поєднаним з демонстративною зневагою до загальноприйнятих норм моралі, проявом безсоромності й грубої непристойності".

Правоохоронці зазначають, що з відео, яке зняли очевидці, вони встановили місце інциденту, після чого порушників швидко знайшли. У відомстві наголосили, що чоловік — громадянин іншої країни, тож призвати до армії його неможливо. А його супутниця приїхала до Одеси з іншої області.

Порушникам оголосили про підозру за ч. 2 ст. 296 КК України (Хуліганство). У разі доведення провини, парі загрожує обмеження волі на термін до п'яти років, або позбавлення волі на термін до чотирьох років, повідомили в поліції.

Раніше повідомляли, що кадри з чоловіком та жінкою, які публічно займалися оральним сексом у Public Beach Club, з'явилися у Telegram-каналах 12 червня. Цього ж дня речник Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив, що чоловікові та жінці вручили повістку у військкомати.

Колишня бортпровідниця Нелл МакШейн Вульфхарт у своїй книзі "Великий бунт стюардес" описала особливості професії у 60-ті 70-ті роки минулого століття. Як пише Daily Mail, салон літака на той час був найбільш сексистським місцем для роботи у світі.