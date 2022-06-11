Парі після публічного інтиму на пляжі в Одесі вручили повістки у військкомати (фото 18+)

Жінка та чоловік займалися любовними втіхами у закладі на березі моря. В ОВА запевнили, що тепер вони пройдуть медичну комісію.

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Пара, яка публічно займалася любовними втіхами в одному із закладів відпочинку в Одесі, отримала повістки у військкомати. Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Братчук.

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Любителі інтиму готуються пройти медичну комісію, вона визначить стан їхнього здоров'я після "загальних процедур", наголосив Братчук.

"Гормональний сплеск надалі може призвести до нормального балансу під час бойових дій", — сказав він.

ЗМІ пишуть, що пару помітили у закладі Public Beach Club на одеському узбережжі. На відео жінка та чоловік займаються оральним сексом. Чоловік сидить у кріслі і курить кальян, а жінка стоїть перед ним на колінах.

Нагадаємо, що в Одеській ОВ 9 червня попередили про загрозу масованих ракетних ударів із акваторії Чорного моря. Ворог залучає для обстрілу стратегічну авіацію.

Журналісти у квітні з'ясували, що колишній народний депутат України, одесит Сергій Ківалов виїхав на відпочинок у Дубаї. Він залишив країну за два дні до повномасштабного вторгнення Росії.