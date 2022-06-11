Парі після публічного інтиму на пляжі в Одесі вручили повістки у військкомати (фото 18+)
Жінка та чоловік займалися любовними втіхами у закладі на березі моря. В ОВА запевнили, що тепер вони пройдуть медичну комісію.
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Пара, яка публічно займалася любовними втіхами в одному із закладів відпочинку в Одесі, отримала повістки у військкомати. Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Братчук.
Любителі інтиму готуються пройти медичну комісію, вона визначить стан їхнього здоров'я після "загальних процедур", наголосив Братчук.
"Гормональний сплеск надалі може призвести до нормального балансу під час бойових дій", — сказав він.
ЗМІ пишуть, що пару помітили у закладі Public Beach Club на одеському узбережжі. На відео жінка та чоловік займаються оральним сексом. Чоловік сидить у кріслі і курить кальян, а жінка стоїть перед ним на колінах.
Нагадаємо, що в Одеській ОВ 9 червня попередили про загрозу масованих ракетних ударів із акваторії Чорного моря. Ворог залучає для обстрілу стратегічну авіацію.
Журналісти у квітні з'ясували, що колишній народний депутат України, одесит Сергій Ківалов виїхав на відпочинок у Дубаї. Він залишив країну за два дні до повномасштабного вторгнення Росії.