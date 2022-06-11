Паре после публичного интима на пляже в Одессе вручили повестки в военкоматы (фото 18+)

Женщина и мужчина занимались любовными утехами в заведении на берегу моря. В ОВА заверили, что теперь им предстоит пройти медицинскую комиссию.

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Пара, которая публично занималась любовными утехами в одном из заведений отдыха в Одессе, получила повестки в военкоматы. Об этом сообщил спикер Одесской областной военной администрации (ОВА) Сергей Братчук.

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Любители интима готовятся пройти медицинскую комиссию, она определит состояние их здоровья после "общих процедур", отметил Братчук.

"Гормональный всплеск в дальнейшем смогут привести к нормальному балансу во время боевых действий", — заключил он.

СМИ пишут, что пару заметили в заведении Public Beach Club на одесском побережье. На видео женщина и мужчина занимаются оральным сексом. Мужчина сидит в кресле и курит кальян, а женщина стоит перед ним на коленях.

Напомним, что в Одесской ОВА 9 июня предупредили об угрозе массированных ракетных ударов из акватории Черного моря. Враг задействует для обстрелов стратегическую авиацию.

Журналисты в апреле выяснили, что бывший народный депутат Украины, одессит Сергей Кивалов выехал на отдых в Дубаи. Он покинул страну за два дня до полномасштабного вторжения России.