Для Одессы и Николаева выросла угроза ракетных ударов с моря, — военная администрация

По словам спикера ОВА Сергея Братчука, у берегов Украины дислоцируется группировка ЧМФ РФ с "Калибрами", а в Одесской области ежедневно задерживают возможных диверсантов.

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За последние сутки выросла угроза массированных ударов из акватории Черного моря для Николаева и Одессы. Об этом в эфире национального телемарафона заявил спикер Одесской областной военно-гражданской администрации Сергей Братчук.

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По его словам, в последние дни оккупационные войска для обстрелов украинских территорий задействовали стратегическую авиацию, которая вылетала с территории России. Но сейчас сохраняется высокая угроза осуществления ракетных ударов по городам именно из акватории Черного моря.

Братчук предупреждает, что у берегов Украины дислоцируется группировка Черноморского флота, в составе которой есть подлодки, оснащенные крылатыми ракетами типа "Калибр".

"Вот именно отсюда идет угроза не только для Одесской области, но и для наших соседних областей, прежде всего Николаевской", — продолжил спикер ОВА и добавил, что в регионе ежедневно задерживают граждан, которые могут участвовать в антиукраинской и диверсионной деятельности на пользу ВС РФ.

Братчук также раскритиковал предложение политического руководства России о разминировании берегов возле Одессы для "гуманитарной миссии" и вывоза украинского зерна из портов. По словам спикера ОВА, в случае проведения подобной операции российские корабли с боевым десантом сразу же зайдут в акваторию областного центра.

"Все это понимают и высшее руководство также. Поэтому никакого разминирования быть не может", — резюмировал Братчук в эфире телемарафона.

Напомним, в конце мая мэр Одессы Геннадий Труханов анонсировал демонтаж блокпостов и фортификационных сооружений на улицах областного центра. По его словам, это необходимо для того, чтобы малый и средний бизнес восстановил свою работу в условиях военного положения. Труханов также заверил, что демонтаж блокпостов предусматривает новый этап обороны Одессы от ВС РФ.

Также Фокус в своем материале рассказывал, как Одесса с пляжами и обстрелами ВС РФ сочетает в себе две реальности военного времени.