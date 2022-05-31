В Одессе начали разбирать блокпосты и фортификационные сооружения, — Труханов (видео)

Во время обращения мэр города рассказал, что демонтаж конструкций подразумевает смену формата обороны областного центра.

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Коммунальные службы Одессы начали разбирать блокпосты и другие фортификационные сооружения на улицах города. Об этом сообщил мэр Геннадий Труханов.

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По его словам, разбор фортификационных сооружений в центральной части Одессы стартовал во вторник, 31 мая.

Труханов отметил, что коммунальные службы начали демонтировать конструкции на улицах города, которые были установлены после полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину.

Мэр Одессы заверил жителей города, что разбор фортификационных сооружений является сменой формата обороны областного центра. Геннадий Труханов также объяснил демонтирование конструкцией необходимостью восстановления инфраструктуры, чтобы город в условиях войны продолжал развиваться.

"Сегодня президент Украины Владимир Зеленский, украинское правительство четко обозначили, что нам необходимо восстанавливать экономику. А значит, малый и средний бизнес должны работать. Это не только зарплаты и рабочие места, но и наполнение бюджета", — продолжил Труханов в видеообращении к гражданам.

Чиновник также призвал жителей города верить в Вооруженные силы Украины и победу над российскими оккупантами, прилагая все усилия для ее приближения.

[ + – ] В Одессе начали разбирать блокпосты и фортификационные сооружения

Напомним, ранее Оперативное командование "Юг" предупреждало, что российские военнослужащие не отказались от идеи захвата Одессы.

Также Фокус в своем материале рассказывал, как живет Одесса в условиях полномасштабной войны с Россией.