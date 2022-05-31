В Одесі почали розбирати блокпости та фортифікаційні споруди, — Труханов (відео)
Під час звернення мер міста розповів, що демонтаж конструкцій передбачає зміну формату оборони обласного центру.
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Комунальні служби Одеси почали розбирати блокпости та інші фортифікаційні споруди на вулицях міста. Про це повідомив мер Геннадій Труханов.
За його словами, розбір фортифікаційних споруд у центральній частині Одеси стартував у вівторок, 31 травня.
Труханов зазначив, що комунальні служби почали демонтувати конструкції на вулицях міста, які були встановлені після повномасштабного вторгнення ЗС РФ до України.
Мер Одеси запевнив мешканців міста, що розбір фортифікаційних споруд є зміною формату оборони обласного центру. Геннадій Труханов також пояснив демонтування конструкцій необхідністю відновлення інфраструктури, щоб місто в умовах війни продовжувало розвиватися.
"Сьогодні президент України Володимир Зеленський, український уряд чітко позначили, що нам необхідно відновлювати економіку. А отже, малий та середній бізнес мають працювати. Це не лише зарплати та робочі місця, а й наповнення бюджету", — продовжив Труханов у відеозверненні до громадян.
Чиновник також закликав мешканців міста вірити у Збройні сили України та перемогу над російськими окупантами, докладаючи всіх зусиль для її наближення.
Нагадаємо, раніше Оперативне командування "Південь" попереджало, що російські військовослужбовці не відмовилися від ідеї захоплення Одеси.
Також Фокус у своєму матеріалі розповідав, як живе Одеса за умов повномасштабної війни з Росією.