В Одесі почали розбирати блокпости та фортифікаційні споруди, — Труханов (відео)

Під час звернення мер міста розповів, що демонтаж конструкцій передбачає зміну формату оборони обласного центру.

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Комунальні служби Одеси почали розбирати блокпости та інші фортифікаційні споруди на вулицях міста. Про це повідомив мер Геннадій Труханов.

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За його словами, розбір фортифікаційних споруд у центральній частині Одеси стартував у вівторок, 31 травня.

Труханов зазначив, що комунальні служби почали демонтувати конструкції на вулицях міста, які були встановлені після повномасштабного вторгнення ЗС РФ до України.

Мер Одеси запевнив мешканців міста, що розбір фортифікаційних споруд є зміною формату оборони обласного центру. Геннадій Труханов також пояснив демонтування конструкцій необхідністю відновлення інфраструктури, щоб місто в умовах війни продовжувало розвиватися.

"Сьогодні президент України Володимир Зеленський, український уряд чітко позначили, що нам необхідно відновлювати економіку. А отже, малий та середній бізнес мають працювати. Це не лише зарплати та робочі місця, а й наповнення бюджету", — продовжив Труханов у відеозверненні до громадян.

Чиновник також закликав мешканців міста вірити у Збройні сили України та перемогу над російськими окупантами, докладаючи всіх зусиль для її наближення.

[ + – ] В Одесі почали розбирати блокпости та фортифікаційні споруди

Нагадаємо, раніше Оперативне командування "Південь" попереджало, що російські військовослужбовці не відмовилися від ідеї захоплення Одеси.

Також Фокус у своєму матеріалі розповідав, як живе Одеса за умов повномасштабної війни з Росією.